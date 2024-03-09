傳Tesla掃比特幣　持倉全球第3多　與SpaceX共揸逾百億

加密貨幣圈近期氣氛熾熱之際，有迹象顯示多個大戶亦頻於市場掃貨！區塊鏈數據分析平台Arkham Intelligence最新推算，美國電動車企特斯拉(Tesla)持有的比特幣(Bitcoin)數量有所上升，據報目前約為11,509枚，意味較該企今年1月時披露的9,720枚，還要多出1,789枚。雖然創始人馬斯克未有在社交平台「速回」傳聞，與其一直以來的行徑截然不同，惟消息卻反映加密幣市場獲得資金追捧，乃不爭事實。

據悉，特斯拉持有的比特幣數量，應是僅次於「比特幣大好友」微策略(MicroStrategy)和礦業公司Marathon Digital之後，全球排名第3，惟數據仍未計及馬斯克另一公司，即美國太空探索科技公司SpaceX的持幣量。

Arkham Intelligence則統計，SpaceX應持有8,285枚比特幣，換言之兩企合計應持有19,794枚比特幣，若然以比特幣於67,000美元的價位推算，相關資產價值逾13億美元(約103億港元)。

資料顯示，特斯拉曾在2021年售出4,320枚比特幣，之後又在2022年賣了29,160枚比特幣，至2023年比特幣持有量維持在9,720枚。

比特幣價格周五升約1%，報67,400美元；至於以太幣升幅更為凌厲，升逾4%，報3,950美元。截至3月7日，比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)的總資產淨值達531.1億美元(約4,142億港元)，掌握了比特幣4.04%的流通量。