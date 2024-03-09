宮鬥調查結果出爐！OpenAI阿爾特曼重返董事會

外媒報道，聊天機械人ChatGPT開發商、人工智能(AI)公司OpenAI表示，律師樓WilmerHale對行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)之前被撤換一事已完成調查，OpenAI將重組董事會，其中阿爾特曼將重新加入。主席Bret Taylor稱，董事會最終確定阿爾特曼及Greg Brockman為帶領公司的最合適人選。

除阿爾特曼，該公司並委任3名人士成為新董事，包括輝瑞藥廠董事Sue Desmond-Hellmann、Paramount Global董事Nicole Seligman，以及Instacart主席兼行政總裁Fidji Simo。董事會表示將繼續增加新成員。

現有董事則包括Adam D'Angelo，美國前財長薩默斯(Larry Summers)，Taylor及Brockman，因此OpenAI將共有8名董事。

OpenAI指，阿爾特曼在11月被撤換，WilmerHale去年12月開始進行調查，向大批人士查問，更為此準備3萬份文件。