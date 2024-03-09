住建部長：對嚴重資不抵債房企該破產破產、該重組重組

內媒報道，十四屆全國人大二次會議舉行記者會，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，對於嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化原則，該破產破產、該重組重組；對於損害群眾利益行為，依法堅決予以查處，讓他們付出應有代價。

倪虹指，對於房地產，不能光看短期，還要看中長期。當前房地產市場在調整，穩定市場的任務依然艱鉅。不過，從中國城鎮化的發展過程來看，從中國城鎮300多億方米存量住宅需要更新改造來看，房地產還是有很大的潛力和空間。

他又表示，2023年，面對個別房企資金鏈斷裂，房地產市場調整的風險挑戰，會同有關部門出台一系列政策措施，包括認房不認貸、降低貸款首付比例和利率、支持居民換購住房稅費優惠、指導地方政府因城施策、抓好保交樓等，可以說守住不發生系統性風險的底線。

倪虹認為，防風險，要一視同仁，支持不同所有制房地產企業合理融資需求。當前房地產的難點是資金，在調研當中好的企業也有困難的項目，困難的企業也看到有好的項目，為此會同金融監管總局指導地方建立城市房地產的融資協調機制，按照一個項目一個方案提出項目白名單，一視同仁支持房地產企業合理融資需求，到目前，全國31個省有312個地級以上城市建立了協調機制，從上報的白名單看達到600多個，在這些項目中，有82%是民營企業和混合所有制企業的項目，截至2月底，已經通過商業銀行審批的貸款超過2,000億元人民幣。

倪虹提到，穩市場，指導城市政府善用調控自主權。上海的房子、廣州的房子，不可能搬到北京來，滿足北京人的住房需求，所以說各城市有很大差別。強調因城施策、精準施策、一城一策，賦予城市調控自主權，根據人口、供需及保障需求，制定政策，穩定市場。

此外，他指，完善從房屋開發建設到維護使用全生命周期的管理制度，這是一項系統性很強的工作。在供給方面，要改革完善商品房的開發、融資、銷售等制度，要有力有序推進現房銷售；在使用方面，要加快對房屋的體檢、房屋的養老金、房屋的保險等專項治理。