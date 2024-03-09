陳樂怡：海信家電生產成本降　利潤率具提升空間

兩會政策方向塵埃落定，符合市場預期，後續觀望產業政策細節。投資者焦點料會轉移至個股業績，短期大市向上動力不足，初步支持15,800點。展望未來一星期，投資者宜關注美國2月通脹數據，市場預計核心消費物價指數(CPI)按年增速會放緩至3.7%，按月增速則放緩至0.3%。

板塊方面，2024年氫能相關產業政策高頻發布，其中山東省免徵氫能車輛高速公路通行費兩年，以及工業和信息化部等七部門構建氫能制、儲、輸、用等全產業鏈技術裝備體系。兩會亦有提及要加快氫能發展，預計相關概念股短期料有炒作。

而去年第三季清潔能源分部佔到總收入62.8%，2022年同期為52.6%。1月LNG車用瓶訂單按年增27倍，至1.65億元人民幣。另公司正加快LNG車用瓶智慧化新產線的調試進度，新建產線預計將於今年3月左右全面投產，LNG車用瓶最高產能可達每年20萬支。預計油氣價差持續擴大，LNG重卡市場將快速增長，公司將可受惠其中。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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