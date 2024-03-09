陳樂怡：海信家電生產成本降 利潤率具提升空間
2024年03月09日 21:00
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兩會政策方向塵埃落定，符合市場預期，後續觀望產業政策細節。投資者焦點料會轉移至個股業績，短期大市向上動力不足，初步支持15,800點。展望未來一星期，投資者宜關注美國2月通脹數據，市場預計核心消費物價指數(CPI)按年增速會放緩至3.7%，按月增速則放緩至0.3%。
板塊方面，2024年氫能相關產業政策高頻發布，其中山東省免徵氫能車輛高速公路通行費兩年，以及工業和信息化部等七部門構建氫能制、儲、輸、用等全產業鏈技術裝備體系。兩會亦有提及要加快氫能發展，預計相關概念股短期料有炒作。
其中，中集安瑞科(03899)截至2023年9月底的9個月，氫能業務收入按年高速增長62.7%，增速明顯快於清潔能源分部的33.9%，主要由於氫能儲運裝備、車載儲氫瓶及供氫系統銷售額均有上升。氫能累計新簽訂單為5.82億元人民幣，按年增長34.1%，在手訂單為4.19億元人民幣，按年增長55.7%。我們看好市場對於公司氫能儲運設備的需求，預計氫能業務收入貢獻將會日漸增加。
而去年第三季清潔能源分部佔到總收入62.8%，2022年同期為52.6%。1月LNG車用瓶訂單按年增27倍，至1.65億元人民幣。另公司正加快LNG車用瓶智慧化新產線的調試進度，新建產線預計將於今年3月左右全面投產，LNG車用瓶最高產能可達每年20萬支。預計油氣價差持續擴大，LNG重卡市場將快速增長，公司將可受惠其中。
國內內需動力不足，企業出海為重要戰略，發掘出口市場的增長空間。個股推介方面，海信家電(00921)2023年第四季海外銷售維持強勁，另一邊廂全年國內空調市場份額亦有提升，2024年首季空調產量增長20%，保持穩健增長勢頭。據2024年股權激勵計劃，管理層預計2024年整體收入錄雙位數增長，盈利則升15%，增長目標明確。隨着生產成本下降，產品組合及渠道改善，利潤率有提升空間。估值上，現價對應2024財年預測市盈率9.7倍，高於五年均值，宜候低收集，目標價28港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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