郭家耀：豐盛生活收購助拓新市場　前景看高一線

集團日前宣布中期業績，期內錄得收入41.1億港元，按年增加10.8%。若撇除有關政府補助對集團毛利的影響，經調整毛利率由去年同期的13.8%減少至12.4%，主要反映疫情時的臨時保安護衞及密集清潔及消毒工作減少，以及保安護衞及活動服務業務的勞動人員成本增加所致。

集團經調整純利2.31億元，較去年同期減少1.5%。公司派中期股息每股普通股22.4港仙，相當於派息比率40.1%。截至2023年12月底，集團的現金總額為5.1億元，屬淨現金公司，財務狀況相當健康。

綜合生活服務方面，板塊佔集團總收入52.1%，收入增加15.9%至21.4億元。期內惠康獲授55份服務合約，總合約金額為8.42億元。55份服務合約內，其中9份為大型服務合約。技術支援及維護服務分部獲授53個項目，總合約淨額為6.26億元。保安護衞及活動服務分部獲授22份服務合約，總合約金額為3.74億元。保險服務分部獲授9份服務合約，總合約金額為2,300萬元。環保服務分部獲授7份環境及園藝服務合約，總合約金額為1,300萬元及3份弱電服務合約，總合約金額為6,700萬元。於2023年12月底，綜合生活服務板塊的合約金額總值合計為106.67億元，而未完成合約總額為66.38億元。

物業及設施管理服務方面，板塊收入減少7.6%至3.3億元，反映疫情所引發的政府樓宇臨時工程有所減少。期內獲授12份服務合約，總合約金額為9,100萬元。於2023年12月底，物業及設施管理服務板塊的合約金額合計總值為18.02億元，而未完成合約總額為8.72億元。

機電工程服務方面，板塊收入增長9%至16.4億元。期間內多項機電工程安裝項目取得顯著進展，包括重建灣仔一幢寫字樓、中國內地寧波新世界廣場綜合發展項目及澳門新濠影滙W酒店。期內獲授13份合約，總合約淨額為10.34億元。於2023年12月底，機電工程服務板塊的合約金額合計總值為119.02億元，而未完成合約總額為55.42億元。

豐盛生活早前宣布以1.43億元人民幣收購北京新域。北京新域為全國性保險經紀公司，為各行業提供從投保、理賠至風險評估及管理的廣泛專業保險服務及創新解決方案。集團相信收購可實現地域多元化以及擴大保險服務業務的規模及增加溢利，更能實現交叉銷售協同效益，提升品牌認知度及競爭優勢。公司業務展望穩定，收購有助開拓新市場，派息亦有吸引力，股價前景樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)