鄺紫珊：政策利好加上外資湧入　印度股市值期待

印度股市再度創歷史新高，年初至今，持續上升逾2%，帶動相關基金有亮麗表現。2023年SENSEX指數上升兩成，目前當地股市雖屬於歷史高水平，但市盈率僅處於22.5倍，在經濟基本面的支撐下，當地股市估值仍算合理，故後市仍可期待。

2023年外資累計淨超買印度股市的金額高達214億美元，超買金額為新興市場之冠，推升印度股市站上7萬點大關，上升勢態已是連續8年；印度在多方面利好基本面支撐下，持續吸引外資青睞，預計當地股市升勢將可以持續。目前外資對印度的持股比重約18%，未來仍有再上升增持的空間。

事實上，2023年印度已取代中國成為全球人口最多的國家，享有人口勞動結構的優勢，加上中產動力不斷提升，非常有利當地消費市場。此外，印度於醫藥的發展也不容忽視，當地已成為全球製藥的大本營；踏入2024年，全球各大藥廠已經紛紛提出加價，包括輝瑞及賽諾菲等藥廠，將需要提高500多種在美國的藥物價格。

由於藥物價格持續上升及居高不下，而亞洲與全球供應鏈亦有調整趨勢，相信不少製藥商正在考慮在印度尋找承包商生產用於臨床試驗及早期生產的藥物，以應對生產及臨床試驗的高成本問題。

印度成為中美角力的其中最大受惠國，中美於經濟出口及科技發展的搏力，已直接影響投資者投資內地與香港股市，不少大型退休基金及機構投資者已將資金轉至投資其他市場，而印度正是其中最直接受惠的股市。印度基本面持續改善，國家政策也利好經濟及持續吸引外資，相信印度股市後市仍可期待。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊