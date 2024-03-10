【星期一．炒啲乜】業績期港股　突破有難度？

港股連跌兩周，累跌372點或2.2%，上周五(8日)收市雖然升逾百點，不過未能企穩於16,500點關樓上，分析料短期難免仍處調整狀態，內地兩會的刺激漸漸減退，有關政策尚待落實，隨着步入業績高峰期，市場氣氛料仍以觀望為主。

今周外圍仍有不少經濟數據值得關注，包括美國消費物價指數(CPI)、申領失業救濟人數及零售銷售。美國聯儲局主席鮑威爾有信心距離減息不遠，表示通脹正朝向2%目標邁進。目前市場充分押注聯儲局6月減息0.25厘，原因包括美國2月非農業職位增長遠超預期、薪金增速放緩，以及失業率進一步上升。

另一方面，日本將公布國內生產總值(GDP)，該國過去曾被預測會成為全球第一大經濟體，但該國去年GDP卻被德國超越，滑落至全球第四大經濟體，最新的經濟數據自然備受關注。此外，內地也會公布70大中城市新樓樓價。

市場處於炒業績之際，投資者不妨仔細參詳以下財經專家分析，了解企業最新發展，做好充分準備。

1、陳樂怡：海信家電生產成本降 利潤率具提升空間

2、郭家耀：豐盛生活收購助拓新市場 前景看高一線

3、葉尚志：華潤電力業績料步入全面恢復增長期

4、鄺紫珊：政策利好加上外資湧入 印度股市值期待

5、曜熊理財：歐洲基金開始出現調整