2月本港工商舖市量跌價升　按年同期交投挫33%

農曆新年假期效應，再加上市場憧憬預算案提出撤辣措施，2月工商舖市場觀望氣氛濃厚，整體買賣宗數仍處於低位。據中原(工商舖)資料顯示，上月共錄得約181宗工商舖買賣成交，按月下跌約3.7%，較2023年同期更低出約33.7%。

潘續表示，寫字樓買賣宗數按月表現平穩，2月商廈買賣宗數錄得約32宗，按月微增1宗，成交金額則有約67.93億元，按月大幅增加約16倍，按年亦增加約1.9倍，相信是由於月內受中環干諾道中41號盈置大廈全幢易手帶動，該項目成交價約64億元。

至於工廈買賣交投走勢則持續低位徘徊，成交宗數按月及按年分別減少約4.3%及約23.8%，成交金額按月則止跌回升，上升約22.6%至11.21億元。月內亦錄得矚目成交，包括粉嶺安樂村安樂門街30至32號及安居街31號兩幢相連工廈以約1.5億元易手。

他分析，2月整體買賣交投觀望氣氛濃厚，但自政府新公布全面撤銷樓市辣招，以及金管局放寬物業按揭成數後，本港地產市場進入新紀元，買賣氣氛趨熾熱，住宅市場更率先起動。他相信，隨着預算案中同步放寬工商舖物業按揭上限至七成，大大減低投資者入市成本後，工商舖買賣氣氛也將會受惠，3月工商舖買賣交投會明顯轉好。