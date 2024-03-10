雅生活服務盈警　料全年純利最少跌73%

集團另料，未經審核股東應佔溢利約3.2億至5.0億元，較2022年同期錄得約73至83%的減少，下降主要是由於：

(一)集團業務結構調整，外延增值服務的收入與利潤佔比下降，非週期業務佔比提升及相關成本有所上升。

(二)出於謹慎性原則，集團就關聯方客戶貿易應收款項進行了計提減值撥備約2億至3億元。主要由於房地產市場供求關係發生重大變化，集團關聯方客戶面臨階段性資金流動性壓力，導致關聯業務結算週期增長。因此，公司謹慎地對關聯方客戶貿易應收款項的減值撥備金額進行評估，作出合理的會計估計。公司將持續與關聯方客戶磋商回款措施，與其保持密切溝通，盡最大努力持續推進貿易應收款回款措施的落實。

(三)出於謹慎性原則，就集團的商譽減值計提約4億至5億元。主要由於集團過往年度收併購的部分附屬公司業務拓展未能如預期開展，集團對該部分業務進行調整，導致部分附屬公司收入及利潤下降。