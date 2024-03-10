十大屋苑周末錄37宗成交　創逾3年新高

樓市撤辣後購買力全面釋放，中原指出，十大屋苑於周六、日(9、10日)錄得37宗成交，按周再升約48%，創逾3年同期新高。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對上高位於2021年2月中的周末錄得，當時同錄37宗成交，撤辣令樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快。而一手市場不足十天已錄超過1,500宗成交，可見本月一、二手市場皆旺。

本周末以新界上車盤交投最活躍，其中沙田第一城兩日連錄10宗成交，較上周增加6宗，並為該盤接近4年以來最旺的一個周末。中原陳廸豪指出，屋苑45座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原叫價450萬元，其後減至445萬元，議價後終以448萬元易手，呎價約15,775元，新買家為長線投資者。

該行伍耀祖指出，期內天水圍嘉湖山莊錄約9宗成交，但較對上一周已回落約18.2%，最新成交包括美湖居1座高層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以400萬元易手，呎價約9,070元。

至於鰂魚涌太古城及康怡花園，於周末分別錄得5宗及2宗成交，中原趙鴻運表示，撤辣後樓市即時重拾動力，期內太古城交投按周再多1宗，本月首10日已錄得13宗成交，已超越上月全月11宗水平。其中，屋苑景天閣中層C室，實用面積約707方呎，原以1,400萬元放盤，最終累減300萬元，獲區內用家以市價1,100萬元承接，呎價約15,559元。

九龍區三個指標屋苑錄得成交，中原袁顯岸表示，其中紅磡黃埔花園兩日錄4宗成交，較上星期上升3宗，屋苑4期1座中層F室，實用面積約647方呎，以848萬元沽出，呎價約13,107元。