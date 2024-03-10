撤辣刺激投資客入市　鰂魚涌康蕙花園三房戶768萬元沽

樓市撤辣後大大減省投資客入市成本，鰂魚涌康蕙花園有買家以公司名義，購入屋苑連租約三房戶，售價約768萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康蕙花園1座高層C室，實用面積約538方呎，三房間隔，以約850萬元連租約放售，減至約768萬元售出，新買家為公司客，呎價約14,275元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，大角咀柏豐28中層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，放盤約2個月，原叫價680萬元，撤辣後即獲區內客接洽，議價後減約72.8萬元，以607.2萬元成交，呎價約13,229元。

●中原黃家全指出，大角咀亮賢居高層D室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以848萬元易手，呎價約15,197元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城23座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤5天累減67.2萬元，以412.8萬元成交，呎價約12,624元。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田富豪花園I座低層D室，實用面積約560方呎，三房間隔，放盤3個月減價54萬元，成交價596萬元，呎價約10,643元。

●中原黎宗文表示，沙田翠湖花園錄本月首宗成交，屋苑D座中層7室，實用面積約688方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後以710萬元易手，呎價約10,320元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間2座高層F室，實用面積約573方呎，開價650萬元，新買家睇樓僅半小時即決定入市，議價後以630萬元承接單位，呎價約10,995元。

●中原陳國輝稱，上水維也納2座低層G室，實用面積約677方呎，三房連套房間隔，以約520萬元零議價易手，呎價約7,681元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋澤豐花園錄1座高層F室，實用面積約433方呎，兩房間隔，減價20萬元，以310萬元已補價自由市場價售出，新買家以一筆過付款方式入市，呎價約7,159元。

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