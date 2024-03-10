周末逾300宗一手成交　新盤收票踴躍

新盤市場氣勢一時無兩，市場於周六、日(9、10日)錄得超過300宗一手成交，包括有沙田樓盤單日沽出73伙。至於九龍灣全新項目開價後認購反應熱烈，短短兩日已收逾1,800張入票，超額近10倍。

泰峯兩日收票逾1800張 超購近10倍

●政府全面撤辣帶動市場氣氛熱熾，王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯認購反應理想。市場消息指，截至周日(10日)下午7時，項目兩日已收逾1,800張入票，按首張價單168伙計算，超額接近10倍。

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，項目開放示範單位及展銷中心參觀情況踴躍，截至下午7時單日錄逾9,000人次參觀，兩日累計逾1.7萬人次，當中有不少為家庭客及年輕一族，為配合市場需求，項目將於本周初加推單位。

項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，不少參觀人士對項目三房戶具興趣，計劃稍後以招標形式發售三房單位。

利奧坊•壹隅周日連沽14伙 套現逾9100萬元

●市區新盤承接力強勁，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下旺角利奧坊•壹隅於周日(10日)連售14伙，售價由411.76萬至874.54萬港元，呎價19,988至25,827元，單日套現逾9,100萬元。

他續稱，連同北角維峯‧浚匯、西營盤藝里坊‧2號及藝里坊‧1號，該部門單日暫售19伙，套現逾1.2億元。自撤辣日起計，部門已暫售出207伙，套現近14億元。

海茵莊園單日再沽10伙 成交額逾4300萬元

該宗大手個案涉及單位包括2座19樓C5室及21樓C5室，實用面積同為222方呎，成交價分別414萬及417.3萬元，呎價約18,649及18,797元。

項目於週末兩日(9、10日)共售出14伙，套現逾6,500萬元。3月至今累售79伙，涉及金額近4億元。

ONE SOHO加推17伙 折實價578萬元起

當中售價最低為3樓B1室，實用面積285方呎。呎價最平則為3樓B5室，屬於實用面積308方呎戶型。

發展商昨日同步發出銷售安排，將於周三(13日)發售18伙，上述新推的17伙將包括在內。

OASIS KAI TAK沽出最後1伙 開放式戶售799萬

●會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK售出最後一伙，項目1座15樓C室，實用面積294方呎，開放式間隔，周日(10日)以799萬港元連車位售出，呎價約27,177元。

買家為同區客，財政預算案公布後增強入市信心，買入上址作投資用途。樓市辣招撤銷後，集團旗下樓盤至今累錄32宗成交。

Elize Park周四招標發售14伙 包括9伙特色戶

●新盤市場強勢持續，發展商打鐵趁熱積極推售單位，樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park公布最新銷售安排，將於周四(14日)起以每日招標截標形式發售14伙。

據一手住宅物業銷售資訊網，招標期截至3月31日，該批單位包括項目全數9伙特色戶，包括7伙連平台及兩伙連天台特色戶，其中面積最大為25樓A室連天台戶，實用面積438方呎，天台面積340方呎。

星凱‧堤岸暫售73伙 大手買家斥3363萬購4伙兩房戶

●新盤銷情火熱，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(10日)銷售128伙，截至下午5時半暫沽73伙，套現逾8億港元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，根據銷售安排，每名買家最多可認購4伙。而是次最大手買家斥資3,363.3萬元，購入4個兩房戶作長線投資。項目於8日內已連沽162伙，銷售額逾17億元。

信置旗下樓盤周末沽出244伙

其中，集團與會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列錄11宗最多，涉及金額接近3億元。當中維港滙II佔去7宗，售價最高為1座16樓A室，實用面積1,536方呎，以5,270萬元沽出，呎價約34,310元。

此外，旗下旺角ONE SOHO亦於兩日連沽9伙。

晉環周末兩天共沽13伙套現逾1.3億

●路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第一期晉環，本周六(9日)及周日(10日)共累售13伙，套現逾1.3億港元，而周日再有內地客「一客兩食」，以約1,300萬元連掃兩伙。

該成交單位包括2B座18樓D室及2B座17樓D室，均屬開放式間隔，實用面積同為294方呎，分別以652萬元及648.1萬元賣出，呎價約22,177元及約22,044元。

另外，今日亦售出2A座28樓B室及2A座27樓B室，實用面積同為476方呎，成交價分別為1,270.1萬元及1,267萬元，呎價約26,683元與約26,618元。兩單位同屬兩房開放式廚房間隔，長方形客飯廳直連露台。該盤至今已售676伙，套現逾142億元。