廖嘉豪：歐元中線料反覆上揚

上周歐洲央行維持政策利率和和量化寬鬆操作不變，符合市場預期。然而，歐洲央行的通脹預測較市場預期更溫和，預計2025年整體通脹達按年升2%目標，而2026年通脹則維持在通脹目標以下的按年升1.9%。

歐央行最快6月減息

更令市場意外的是，該行下調2025年核心通脹預測0.2個百分點至按年升2.1%。歐元區整體通脹現在有機會在2025年第三季按年升1.9%，通脹比之前預測的2026年第二季提前兩季回到歐洲央行目標水平，鞏固今年6月減息預測。

歐洲央行公布議息結果後，歐元兌美元於1.075至1.115區間上落的預期沒變。上周美國持續申領失業救濟人數按周增加8,000人至超過190萬，或反映美國民眾或需更長時間才能找到工作，代表勞動力市場降溫，令10年期美國國債孳息率回落，加上聯儲局主席鮑威爾表示今年較後時間減息的講話，或是抵銷歐洲央行鴿派結果令歐元走弱的主因，導致歐元短暫跌至1.0868低位後回升至1.0950水平。

歐元隔夜指數掉期利率(OIS)現時定價與歐洲央行的指引一致，預期6月將首次減息0.25厘，年底前共減息1.1厘。市場對歐洲央行及聯儲局的減息幅度預測相近，導致歐元於6月歐洲央行和聯儲局議息前或維持在1.075至1.115窄幅上落。

中線而言，歐元區經濟周期正在好轉，加上中國為支持更快、更持久的復甦而採取推出更多刺激措施，預期歐洲央行資產負債表收縮步伐相對聯儲局快，或推動歐元上升至1.15。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪