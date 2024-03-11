李偉傑：港股有望轉勢　友邦只宜炒區間上落

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美股3大指數上周五(8日)全線下跌，日股周一(11日)亦曾插逾2%，環球投資氣氛轉差。不過，內地終止連續4個月通縮，帶動零售相關股表現，同時亦支持港股高開後維持升勢。他指出，大市在3月餘下時間仍然偏向正面，若企業業績表現有驚喜，有望帶動股價由低位回升，支持大市表現。恒指短期阻力在100天線16,650點，若升穿有望轉勢，50天線16,100點有一定防守力。他補充，美國本周將公布通脹數據，對聯儲局減息時間表或有一定啟示，相信亦將左右大市氣氛。