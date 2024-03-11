李偉傑：港股有望轉勢 友邦只宜炒區間上落
2024年03月11日 11:00
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華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美股3大指數上周五(8日)全線下跌，日股周一(11日)亦曾插逾2%，環球投資氣氛轉差。不過，內地終止連續4個月通縮，帶動零售相關股表現，同時亦支持港股高開後維持升勢。他指出，大市在3月餘下時間仍然偏向正面，若企業業績表現有驚喜，有望帶動股價由低位回升，支持大市表現。恒指短期阻力在100天線16,650點，若升穿有望轉勢，50天線16,100點有一定防守力。他補充，美國本周將公布通脹數據，對聯儲局減息時間表或有一定啟示，相信亦將左右大市氣氛。
重磅晶片股英偉達(NVDA)上周表現波動，李偉傑提醒要提防板塊散水。對於有指國家集成電路產業投資基金，正籌備逾2,000億元人民幣，加速開發尖端技術，應對美國阻止其崛起的作為。他認為消息對中資晶片股，如中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)短線有利，但內地半導體工藝技術未成熟，毛利率亦會持續受壓，行業最壞時間仍未過。
另外，李又指，友邦保險(01299)周四(14日)將公布業績，市場憧憬疫情後公司重拾增長動力，但預期上季新增業務價值按季有輕微回落，股價暫未見明顯方向，仍維持在60至66.5港元上落，只宜在此區間炒波幅。