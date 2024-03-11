楊潤雄出席阿里大文娛「港藝振興計劃」戰略發布會

文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一(11日)在香港會議展覽中心出席阿里大文娛在香港國際影視展舉辦的「港藝振興計劃」戰略發布會，並擔任主禮嘉賓。主辦方代表阿里大文娛董事長兼首席執行官樊路遠及阿里影業總裁兼執行董事李捷出席了發布會。

楊潤雄致辭時表示，熱切期待阿里大文娛集團與香港影視界共同發展新的合作模式和探索業務領域，一同培育優秀的影視人才，豐富香港影視產業的內容，製作更多元的優秀作品，令香港的影視娛樂業在國際舞台上再創高峰。

阿里大文娛宣布將在未來5年投入50億港元發展資金，以香港作為第二個基地，並將發展電影製作及發行、版權採購、劇集製作、演唱會投資、場館合作、培訓專才等業務。同時亦會與香港頂尖影視公司合力製作院線電影、電視劇及網絡影視劇等。

文化體育及旅遊局一直致力透過轄下的創意香港舉辦各種各樣的活動，以及積極參與國內外大型影展，宣傳香港在影視文化產業的角色和優勢，鼓勵並吸引內地和海外企業在香港拓展業務，與香港影視界加強合作，創作更優質的影視作品。

此計劃亦獲得投資推廣署的協助，在香港設立工作室及開展業務，並獲安排出席不同的交流會，認識本地業界及相關協會代表。