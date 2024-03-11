台積電或遭加電價30%　成本恐飆升

外媒報道，台灣考慮將台積電電價上調至多30%。根據內媒上周消息，台灣4月將調升電價，業界擔心將衝擊台積電等用電大戶。

台灣經濟部長王美花日前表示，跟其他地區晶圓廠的成本相比，台灣電價仍較低。王美花稱，全球再生能源愈來愈多時，搭配再生能源來做調度，也是對地球友善環境很好的做法。關於台積電用電，她表示，台積電24小時用電，用電效率仍舊是高，更何況這樣的晶圓廠是製造後出口，若跟其他地區晶圓廠的成本對比，台灣電價還是較低。

內媒指，據悉晶圓代工廠可謂「電力黑洞」，耗電原因一是高端光刻機設備的導入，目前ASM公司的EUV光刻機需要0.125萬千瓦的電力輸入，才能維持250瓦的輸出功率；二是晶圓製造需要超淨的生產環境，整個超淨間需要製冷和恒溫將穩度控制在約22℃，意味每天超淨間的正常運作都將消耗大量電能；三是還需要熱處理設備和離子設備來處理晶片生產過程中產生的高溫，這部分涉及的功耗也極為驚人。

從台積電的能源消耗來看，2016至2022年，該公司能源消耗持續大增。2022年，台積電消耗近2.2萬GWh的能源，其中電力是最重要的能源。