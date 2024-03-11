周樂樂：虛擬資產走勢向前邁進　還是回撤？

過去一周，虛擬資產市場持續走高，比特幣突破新高，最高站上70,000美元，在廣泛預期的減半事件之前就展現出強勁的漲勢。當周由63,155美元漲至69,032美元，上漲9.31%；反觀ETH最高站上4,000美元，由3,489美元漲至3,881美元，上漲11.25%；

宏觀層面，美國2月新增非農就業人數27.5萬，高於預期20萬，超過過去12個月均值(23萬)。分析美國就業市場的增長原因，主要來自非經濟原因的兼職，這部分佔全職的比重升至16.8%，這一迹象可能是勞動力市場逐步降溫的表達。CME FedWatch數據顯示，市場定價美聯儲6月首次降息25BP的概率為57%，上調對美聯儲2024年降息押注。

着眼鏈上數據，過去七天的鏈上交易量活躍，達到了44,040億美元。比特幣游走在歷史最高點附近，長期投資者持有的未實現利潤及其分配壓力相應增加。對比鏈上成本基礎與現貨價格，如果以6.8萬美元的價格交易，長期持有者平均將擁有約228%的未實現利潤，這或將加速其賣出周期。隨着以太坊坎昆升級，ETH的gas fee可觀，同時由於質押與再質押的鎖倉，進入了每日大約2500個ETH的通縮，推動盤面的持續走強。

比特幣現貨ETF數據動向來看，稍有休整趨勢，不再像以往一樣大幅買入。尤其是最頭部的貝萊德，截至3月8日數據表示，最近24小時的淨買入量已經低於最近兩周的均值，但，相比於兩周前的數據來說，這個買入量是屬於正常的範疇。

95%的比特幣地址現在處於浮盈狀態，長期持有者在比特幣突破前一輪牛市高點和本輪牛市高點之間，將持續處於賣出狀態，礦工也在積極收入法幣以升級礦機來應對減半。而從整個虛擬資產市場而言，目前比特幣市值佔比處於較高水準，其他非主流虛擬資產普漲主升浪行情尚未開啟，溢出效益還不明顯，非主流虛擬資產後續可能會打開想像空間。

ETF新的需求向量、減半預期、加注降息，與現有持有者的賣出壓力的博弈，使得目前比特幣在前高的點位徘徊，虛擬資產市場的前景值得期待。

勝利證券副首席運營官 周樂樂