紅磡全幢學生共居物業放售　叫價9000萬元

戴德梁行及高力指出，該兩行獲委託聯合代理出售紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，叫價9,000萬港元，連同租約出售。

該物業總建築面積約為6,924方呎，由基金於2021年10月購入並翻新，現已全幢租出，地下舖位有3個租客，總租金每月接近8萬元。而住宅部分現提供50間房間，目前用作學生公寓出租。

根據營運商網站資料，該物業的房間以5,900至8,400元放租，大部分房間已租出。物業有機會增加房間數目至64間，項目可以公司買賣形式轉讓。

戴德梁行香港資本市場部劉文越指出，根據入境處及大學教育資助委員會資料顯示，2023年首11個月本港各項專才計劃及非本地港生申請獲批個案超過148,000宗，創近十年新高。本地大學宿位不足，非本地學生來港多數流入租賃市場，物業適合投資者作長線收租用途。

高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪稱，政府撤銷住宅辣招，不論對購買住宅自用或投資均有正面影響。加上金管局暫停上調2厘的壓力測試要求，並提高非自用住宅物業按揭成數上限，有助投資者購買住宅物業收租。而該物業已全幢租出，提供穏定租金收入。