長實旗下Blue Coast主打三房戶　樓王擬招標合理呎價約4萬

長江實業營業部首席經理郭子威稱，該盤第1A座單位享有景觀優勢，屬「樓王」，戶型均為四房及「大三房」，將保留以招標形式出售，估計市場合理呎價約4萬元，四房單位的售價可達5,000萬元。若買家有意購入兩伙相鄰四房單位，發展商願提供協助，料兩伙的市場合理價約1億元。

他指，該盤不排除3月出售，現時市場正處於鞏固階段，自撤辣後交投增多，市況活躍，買家以用家及本地居民為主，樓市正循着健康方向發展。他相信，本月一手成交量可錄逾3,000宗，對發展商定價有一定參考。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目3B期設兩座住宅大樓，並劃分為第1A，1B，2A及2B座，提供642伙。兩房佔110伙，實用面積452至538方呎。三房有474伙，實用面積由728至1,006方呎。四房設有58伙，實用面積由1,226至1,267方呎。今期有88%單位採用角窗設計。