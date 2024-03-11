【維達私有化】金鷹財務顧問：無意對品牌作重大改變
2024年03月11日 17:42
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李杰(Richard Griffths)（中）、陳雨昕（右）
新加坡金鷹集團從維達國際(00331)大股東Essity GH及李朝旺手上收購72.67%股份，並計劃推動維達私有化。其中，牽頭財務顧問、法國巴黎銀行亞太區環球銀行部收購合併部主管兼董事總經理李杰(Richard Griffths)認為，作價具吸引力，有信心股東會接納私有化建議，提醒股東要約限期為4月2日下午4時。
金鷹提出的私有化要約每股為23.5港元，股份截至2023年12月14日(包括該日)止60個交易日在聯交所所報的平均收市價每股19.24元溢價約22.12%；該股周一(11日)收市價為23.45元。
法巴亞太區環球銀行部收購合併副總裁陳雨昕指，若要約最終獲90%股份接納，則金鷹便可私有化維達，並撤銷其上市地位；現階段無意對維達的品牌、資產及員工有重大的改變。Griffths補充，金鷹集團作為上游的紙漿製造商，熟悉紙製品行業，而維達亦是高知名度的品牌。
金鷹除收購兩名大股東逾七成股份外，目前仍額外持有7.69%維達股份，故總持股將達至80.31%。不過，若金鷹最終未取得90%股份，使私有化失敗，金鷹將如何恢復維達25%公眾持股量時，Griffths指現時未有應對方案。