戶戶送旗下「戶戶學院」增廣東話班　提升外送專員語言能力

戶戶送(Deliveroo)宣布,擴充戶戶學院的網上課程,為逾一萬名外送專員及其家人免費提供超過1,500個網上課程。戶戶送全球市場夥拍網上教育平台Lynx Educate,透過OpenClassrooms及由香港教育大學支持的CanToLearn提供一系列課程,當中CanToLearn課程旨在提升非廣東話母語外送專員的語言技能,增加他們的歸屬感及成就感。

CanToLearn試點計劃將於3月開始,預計吸引50名非廣東話母語的外送專員報讀,他們將學習粵語的基本原理,並於日常工作中應用。

戶戶學院自2020年推出以來,已獲數百名本地外送專員報讀。在云云課程中,數碼科技為外送專員最感興趣的範疇,當中以「Learn Python Basics for Data Analysis」及 「Build your first web pages with HTML and CSS」最受外送專員歡迎。

此外,有外送專員更完成由OpenClassrooms提供為期半年的獎學金計劃,相當於達到副學士學位級別資格,盡展他們的上進心和對持續學習與自我增值的決心。外送專員及其家人可報讀戶戶學院如Web Developer — Skills Bootcamp等更進階的職業和學術課程,獲取更高的認證資格。