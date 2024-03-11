康怡花園套三房售818萬　約5年帳面蝕讓270萬

藍籌屋苑勁蝕沽貨，鰂魚涌康怡花園套三房單位，減價40萬元，以818萬元成交，約5年帳面蝕讓約270萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園H座低層8室，實用面積約685方呎，套三房間隔，近期叫價約858萬元，外區客看好後市，議價後以818萬元成交，呎價約11,942元，原業主於2019年3月以約1,088萬元購入，帳面蝕讓約270萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富利來大廈A座高層2室，實用面積約225方呎，開放式設計，減價68萬元，成交價300萬元，呎價約13,333元，原業主於2013年5月以約288.8萬元購入，持貨逾10年帳面升值約4%，料實際需要蝕使費離場。

●中原趙必祥指，西半山豫苑1座中高層E室，實用面積約587方呎，兩房間隔，單位放盤數月，去年底叫價1,100萬元，最終以1,000萬元成交，呎價約17,036元。

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九龍區

●美聯劉志偉指，西南九龍帝峯．皇殿3座中層A室，實用面積約1,103方呎，套四房間隔，叫價2,600萬元，撤辣後獲區內換樓客洽詢，減價220萬元，以2,380萬元易手，呎價約21,578元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣泓景臺3月成交約兩宗，包括3座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以約730萬元放售約半年，累減約60萬元，以670萬元易手，呎價約14,725元，新買家為首置客。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣喜薈1座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以778萬元成交，呎價約15,345元，原業主於2015年以約727.3萬元購入，帳面獲利約50.7萬元。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道20號低層D室，實用面積約591方呎，兩房間隔，望平台內園景，最新以550萬元易手，呎價約9,306元。

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新界區

●中原黃淑賢表示，青衣灝景灣8座中層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，全海景，減至830萬元，新近獲區內分支家庭議價20萬元，即以810萬元成交，呎價約16,232元。

●美聯陳偉健指，葵涌夾屋芊紅居2座低層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，去年6月自由市場叫價658萬元，單位近日獲三組上車客洽購，最終以542.8萬元成交，呎價約12,802元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門居屋兆禧苑B座高層3室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新買家雖未有視察單位內籠，但曾看過相片及同類型單位，於已補價自由市場以338萬元購入自住，呎價約8,145元。

●美聯顧耀彬表示，屯門怡峰園2座中層D室，實用面積約527方呎，兩房設計，近日獲區內用家洽購，議價後以513.98萬元承接，呎價約9,753元。

●中原伍耀祖稱，3月天水圍嘉湖山莊累錄約44宗買賣，已超上月全月21宗，宗數創近兩年來單月新高，美湖居1座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價480萬元，零議價沽出，呎價約8,824元。

●中原林頌宜稱，元朗區3月累錄約64宗二手買賣，追貼上月全月65宗，YOHO Town第1座中層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價590萬元，上車客擔心遲買會貴，議價5萬元，以585萬元承接，呎價約13,510元。

●美聯馮根明指，元朗恆運樓中層A室，實用面積約315方呎，兩房間隔，去年於市場以340萬元放售，獲區內上車客議價後，以317萬元承接，呎價約10,063元，原業主持貨約45年，單位帳面升值約16.6倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間2座中層F室，實用面積約573方呎，套三房間隔，放盤4個月，叫價650萬元，獲買家睇樓15分鐘隨即入市，終以630萬元承接，呎價約10,995元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺上水區3月十天錄約61宗二手買賣，已超越上月全月錄約53宗，粉嶺御庭軒7座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，叫價約540萬元，以538萬元易手，呎價約11,645元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角嘉熙8座高層D室，實用面積約600方呎，三房間隔，開價約890萬元，日前反價2萬後，以892萬元沽出，呎價約14,867元，原業主持貨約3年，帳面蝕讓約208萬元離場，單位期內貶值約18.9%。

●中原劉俊杰指，大圍及沙田本月暫錄近70宗二手買賣，按月急升約6倍，大圍柏傲莊錄4宗，屋苑2期7B座中層C室，實用面積約329方呎，一房間隔，開價約710萬元，議價後以699萬元成交，呎價約21,246元，約4年帳面蝕讓約57萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋康林苑C座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價400萬元，放盤半年，累減106.2萬元，已補價自由市場獲買家以293.8萬元承接，呎價約7,327元。

●中原伍錦基稱，沙田第一城10天暫錄約25宗買賣，已超越上月全月錄約17宗，屋苑23座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以462.3萬元易手，呎價約14,138元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山居屋錦鞍苑B座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場原先叫價420萬元，放盤5個月，獲買家以417萬元承接，呎價約10,399元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦禧苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望球場景，單位放盤1年，已補價自由市場叫價430萬元，減價31萬元，獲買家399萬元購入，呎價約9,950元。

●利嘉閣區祺彬表示，馬鞍山星漣海3A座高層D室，實用面積約780方呎，套三房間隔，望美海景，去年10月以1,200萬元放售，議價後家庭客以980萬元買入換樓，呎價約12,564元，原業主於2019年以約1,317.8萬元買入，帳面蝕337.8萬元。

●中原張義強指，馬鞍山3月暫錄約32宗二手買頡，其中迎海．星灣19座中層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約730萬元，最終以707萬元獲承接，呎價約14254元，新買家為上車客。

●中原柯勇表示，將軍澳君傲灣3月暫錄8宗二手買賣，單位為3座高層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以659萬元易手，呎價約14,420元。

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