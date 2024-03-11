新盤連續9日維持百宗成交 傳「西餅客」1.6億掃24伙
2024年03月11日 22:33
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新盤搶佔市場焦點，周一(11日)暫錄逾137宗成交，連續9日維持百宗以上高位水平，交投暢旺。市傳有「西餅客」擲逾1.6億掃入長沙灣項目24伙，成為撤辣後最大手。
●西餅客斥資逾1.6億掃入Belgravia Place第1期24伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，周一(11日)發售24伙頂層單位，即日悉數售出。市傳由同一組買家大手購入，涉資逾1.66億元，料為樓市撤辣至今最大手。上述單位為第1A座29樓及1B座29樓全層，實用面積由198至756方呎，成交價介乎391萬至2,018.6萬元，呎價約18,344至26,967元。
●九龍灣泰峯3日累收2,700張入票
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，截王周一(11日)晚上約7時，3日之內累計接獲逾2,700張入票，按首張價單提供168伙計，暫錄超額認購逾15倍。項目是日繼續開放示範單位及展銷中心予公眾參觀，市場反應持續踴躍。資料顯示，該盤於上周公布首張價單，168伙折實平均呎價約14,808元，屬7年半來市區新盤首批新低水平。開放式戶折實入場費由372.7萬起。
●港島南岸Blue Coast主打的三房佔74%
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周一(11日)公布戶型分布，主打的三房單位佔該期數供應約74%。發展商透露，該盤第1A座單位享有景觀優勢，屬「樓王」，戶型均為四房及「大三房」，將保留以招標形式出售，估計市場合理呎價約4萬元，四房單位的售價可達5,000萬元。
●港島南岸晉環35伙劈價約三成
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(11日)修訂3張價單，將35個單位的定價削減最多18%，同時增加折扣，變相劈價約三成。35個單位中，有34個為1B座B室，均為實用面積約290方呎的開放式戶。以1B座42樓B室為例，定價1,326.8萬下調至1,083.4萬元，折實價由1,038.9萬降至740萬元，減價298.9萬或29%。
●西南九龍維港滙單日沽5伙 套現逾9,420萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周一(11日)售出5伙，成交價介乎1,219.94萬至2,665萬元，套現逾9,420萬元。其中，維港滙III的1A座5樓A室，實用面積977方呎，成交價2,665萬元，呎價約27,277元。發展商指，系內新盤自全面撤辣至，累積錄得108宗成交，套現逾14.5億元。
●華懋旗下兩個港島盤連沽4伙 單日吸金近2.5億元
華懋集團旗下兩個港島豪宅盤，西半山旭龢道42號大學閣及薄扶林碧麗軒，於周一(11日)以招標形式共售出4伙，單日套現近2.5億元。據悉，買家包括內地投資客及用家。大學閣最新售出的3個單位均位於第2座，實用面積1,584方呎，三房三套間隔，包括7樓B室，成交價6,850萬元，呎價43,245元。
●會德豐地產東九龍項目連錄成交
MARINE及鄰近藍田站的KOKO HILLS周一(11日)各錄一宗成交。其中，MONACO MARINE低座C座2樓B室，實用面積597方呎，三房開放式廚房設計，成交價1,499.9萬港元，呎價約25,124元。至於KOKO HILLS售出單位為2座16樓E室，實用面積737方呎，三房連套房梗廚間隔，以1,647.1萬元，呎價約22,349元。由撤辣措施實施計起，集團旗下樓面累錄34宗成交。
●啟德維港1號三房售1,842萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號交投不斷，今(11日)售出3伙，成交價由687.3萬至1,842.5萬元。當中，第2A座18樓A室，實用面積763方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,842.5萬成交，呎價24,148元元。
●海茵莊園周一售出4伙 套現近2,000萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於周一(11日)再錄4宗成交，套現近2,000萬港元。
今日售出單位實用面積由222至288方呎，成交價介418.5萬至524萬元，呎價約18,131至18,851元。項目於3月累售84伙，涉及成交額逾4.2億元。
●馬頭角文曜特色三房雙破頂價沽
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，最新公布自撤辣至今，已售出4伙，套現約5,000萬元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為29樓的A室，實用面積約1,046方呎，屬特色三房一套房連三儲物室間隔，全盤僅1伙，位處極高層，可享開揚景觀，獲內區家庭客承接，呎價約22,467元，成交價及呎價同創項目新高。
●啟德嘉峯匯沽出全盤最後1伙 頂層戶成交價3,358萬
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周一(11日)售出全盤最後1伙，為第2A座41樓B室頂層連天台戶，成交價3,358萬元，同時標誌全盤1,006伙由2019年12月至今，歷時4年多全數沽清。據項目成交紀錄冊顯示，上述特色戶實用面積1,024方呎，三房間隔，附615方呎天台，連同1個車位招標售出，呎價約32,793元。發展商指，該盤連車位合計套現逾127億元。
●土瓜灣明雋獲大手投資者再加購
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周一(11日)售出兩伙高層單位，涉資1,337萬元，其中一伙為早前已購入兩伙的投資客加購。最新售出的單位包括23樓B室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價約684萬元，呎價約26,398元創項目標準單位呎價新高。據悉，該單位買家早前已購入兩伙，認為項目投資價值高，故再購入第3伙。
●屯門OMA by the Sea兩房呎價約約12,377元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea於周一(11日)以招標形式售出兩伙，單位包括2座15樓A1室，實用面積942方呎，為三房連套房梗廚設計，成交價1,300萬港元，呎價約13,800元。另一個單位為1座10樓A1室，實用面積828方呎，兩房連套房梗廚間隔，以1,024.8萬元易手，呎價約12,377元。