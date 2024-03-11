新盤連續9日維持百宗成交　傳「西餅客」1.6億掃24伙

新盤搶佔市場焦點，周一(11日)暫錄逾137宗成交，連續9日維持百宗以上高位水平，交投暢旺。市傳有「西餅客」擲逾1.6億掃入長沙灣項目24伙，成為撤辣後最大手。

●西餅客斥資逾1.6億掃入Belgravia Place第1期24伙

●九龍灣泰峯3日累收2,700張入票

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，截王周一(11日)晚上約7時，3日之內累計接獲逾2,700張入票，按首張價單提供168伙計，暫錄超額認購逾15倍。項目是日繼續開放示範單位及展銷中心予公眾參觀，市場反應持續踴躍。資料顯示，該盤於上周公布首張價單，168伙折實平均呎價約14,808元，屬7年半來市區新盤首批新低水平。開放式戶折實入場費由372.7萬起。

●港島南岸Blue Coast主打的三房佔74%

●港島南岸晉環35伙劈價約三成

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(11日)修訂3張價單，將35個單位的定價削減最多18%，同時增加折扣，變相劈價約三成。35個單位中，有34個為1B座B室，均為實用面積約290方呎的開放式戶。以1B座42樓B室為例，定價1,326.8萬下調至1,083.4萬元，折實價由1,038.9萬降至740萬元，減價298.9萬或29%。

●西南九龍維港滙單日沽5伙 套現逾9,420萬元

●華懋旗下兩個港島盤連沽4伙 單日吸金近2.5億元

華懋集團旗下兩個港島豪宅盤，西半山旭龢道42號大學閣及薄扶林碧麗軒，於周一(11日)以招標形式共售出4伙，單日套現近2.5億元。據悉，買家包括內地投資客及用家。大學閣最新售出的3個單位均位於第2座，實用面積1,584方呎，三房三套間隔，包括7樓B室，成交價6,850萬元，呎價43,245元。

●會德豐地產東九龍項目連錄成交

MARINE及鄰近藍田站的KOKO HILLS周一(11日)各錄一宗成交。其中，MONACO MARINE低座C座2樓B室，實用面積597方呎，三房開放式廚房設計，成交價1,499.9萬港元，呎價約25,124元。至於KOKO HILLS售出單位為2座16樓E室，實用面積737方呎，三房連套房梗廚間隔，以1,647.1萬元，呎價約22,349元。由撤辣措施實施計起，集團旗下樓面累錄34宗成交。

●啟德維港1號三房售1,842萬元

●海茵莊園周一售出4伙 套現近2,000萬元

今日售出單位實用面積由222至288方呎，成交價介418.5萬至524萬元，呎價約18,131至18,851元。項目於3月累售84伙，涉及成交額逾4.2億元。

●馬頭角文曜特色三房雙破頂價沽

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，最新公布自撤辣至今，已售出4伙，套現約5,000萬元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為29樓的A室，實用面積約1,046方呎，屬特色三房一套房連三儲物室間隔，全盤僅1伙，位處極高層，可享開揚景觀，獲內區家庭客承接，呎價約22,467元，成交價及呎價同創項目新高。

●啟德嘉峯匯沽出全盤最後1伙 頂層戶成交價3,358萬

●土瓜灣明雋獲大手投資者再加購

●屯門OMA by the Sea兩房呎價約約12,377元