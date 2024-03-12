東方日報B1：萬科望獲救　內房仍堪憂

背靠深圳國資委、大股東深圳地鐵集團的萬科，已非首次捲入負面債務消息，去年11月便安排逾150間中外金融機構參與交流會，由深鐵高調表示無意減持以穩軍心。而今次有指萬科尋求獲得45億港元的離岸貸款過程中，面臨兩家國有銀行的阻力，包括提供足夠貸款的抵押品作為信用增進，否則需取得監管機構批准，故而最後靠中國監管層出面，方可推進新貸款。

外媒周一指，中國監管機構最近與部分金融機構會面，討論萬科融資近況，要求大型銀行確保萬科融資，私人債權持有人則與萬科商討債務延期，反映當局從中協調萬科支持措施，不只是以項目為中心，國資免死金牌之說不言而喻。該企股價周一隨即升3.44%，收報5.71港元；惟旗下境內債券價格走勢不一，其中「20萬科08」掉頭轉跌逾7%，「22萬科02」則漲逾一成。

可是，一手樓銷售弱勢連潤置都不能抵擋，今年首兩個月合約銷售金額約206.1億元，按年挫48.8%，單計2月約91.9億元，更瀉62%。