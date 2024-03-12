傳中央促銀行提供融資 大行仍料內房堪憂
2024年03月12日 02:00
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市傳中國監管機構再次促大型內銀加強支持房企融資，今次更親身召集部分金融機構開會，直接點名救援素來被外界視為房地產資優生的萬科企業(02202)。儘管萬科上周五及時全數償還逾6.47億美元票據本息，但各界對其流動性存疑的傳聞仍然四方八面來襲，加上住建部部長倪虹表明放棄嚴重資不抵債房企。券商富瑞坦言，房地產市場短期內好轉機會不大，內房股的上行催化劑有限。
萬科的債務壓力引起監管層關注，不是無迹可尋。自2月底以來，不曾債務違約的萬科多隻境內債捱沽，事緣有傳其高層曾赴京與險企為主的貸款機構就債務展期談判，即使萬科適時發布多項利好公告，又有新華保險(01336)旗下新華資產管理淡定闢謠，但其他險企內部密切關注萬科信用風險的消息仍不絕於耳。
背靠深圳國資委、大股東深圳地鐵集團的萬科，已非首次捲入負面債務消息，去年11月便安排逾150間中外金融機構參與交流會，由深鐵高調表示無意減持以穩軍心。而今次有指萬科尋求獲得45億港元的離岸貸款過程中，面臨兩家國有銀行的阻力，包括提供足夠貸款的抵押品作為信用增進，否則需取得監管機構批准，故而最後靠中國監管層出面，方可推進新貸款。
昨日外媒指，中國監管機構最近與部分金融機構會面，討論萬科融資近況，要求大型銀行確保萬科融資，私人債權持有人則與萬科商討債務延期，反映當局從中協調萬科支持措施，不只是以項目為中心，國資免死金牌之說不言而喻。該企股價周一隨即升3.44%，收報5.71港元；惟旗下境內債券價格走勢不一，其中「20萬科08」掉頭轉跌逾7%，「22萬科02」則漲逾一成。
為渡過債務危機，內媒指萬科終倣效央企如華潤置地(01109)，在南方區域率先進行組織架構調整，形成8大城市公司的配置，業界估計，接下來該企其他區域亦將跟進，惟其離岸市場的償債壓力或於5月、6月再現。昨有內媒引述萬科相關人士指，今年境外公開市場的債務已償付近半，剩下兩筆境外債在5月及6月到期，擬通過3種方式兌付；境內方面，年內93億元(人民幣‧下同)的到期債已償付20億元，並強調境內融資渠道暢通。
至於境外債重組方案遲遲未見進展的遠洋集團(03377)，今年首兩個月協議銷售額僅錄20.2億元，按年挫75.83%；單計2月為8.2億元，更瀉83.82%，每方米均價跌挫38.29%。
富瑞認為，內房整體交付量雖回暖，但降價加上之前收購的土地成本上升，都對發展商去年業績產生重大影響。在資本開支回升和去年下半年銷售疲弱的影響下，部分房企資產負債表恐進一步惡化，料中國海外發展(00688)及萬科去年盈利分別降15%及30%，更狠削萬科目標價26.63%至6.17港元。
其他違約房企的清盤呈請，正接二連三曝光。繼佳兆業集團(01638)清盤呈請聆訊再延期至4月之後，億達中國(03639)昨稱，上周六收到安業財經印刷向香港高等法院提出的清盤呈請，有關該企未償還總額逾88萬港元的逾期款項。億達中國強烈反對該呈請，將採取行動解決爭議，促使對方盡快撤回呈請，但料清盤呈請短期內不會對集團整體境內業務造成重大影響。若雙方未能達成和解，該企將就申請認可令尋求法律意見。