廖嘉豪：美國人工智能半導體市場或繼續增長

半導體行業每股盈利預測在2023第4季業績期間被下調17%，主要受類比半導體(佔整體半導體潛在市場20%)被下調所拖累。雖然半導體行業各分項需求增長不一，但花旗分析員維持看好整體半導體行業，並預計2024年整體半導體銷售至少按年升11%，主要因為2023年出貨量按年跌19%，是自2001年最差，但預計庫存調整或已接近尾聲。花旗分析員對2024年半導體重點主題包括人工智能、動態隨機存取記憶體(DRAM)和半導體設備的信心日益增強。

2024年每股盈利預測被下調17%為2008年以來最大的盈測下調幅度，但未有影響相關股價表現，截至3月7日，費城半導體指數(SOX)年初至今已升24%，大幅跑贏標普500約8.1%升幅。人工智能引領半導體股價表現。花旗分析員調查顯示政府機構、大學和大中型企業均採購人工智能晶片，整體人工智能半導體潛在市場正在擴張，預期人工智能半導體市場或繼續增長。

花旗分析員對動態隨機存取記憶體(DRAM)更有信心。DRAM價格在2023年下半年開始反彈，主流DRAM現價在過去五個月升近23%。花旗分析員預測2024年第一季DRAM平均售價(ASP)將按季升22%。因供應增長有限和主要記憶體製造商減產，花旗分析員最近亦調高2024年DRAM價格升幅，由按年升50%上調至52%。1月份DRAM銷售按月跌46.2%，低於季節性的按月跌14.4%，主要受累出貨量下跌。DRAM出貨量按月跌54.5%，低於季節性的按月跌20.2%，但DRAM平均售價則按月勁升18.4%%，遠高於季節性的按月升6.9%，出貨量減少或受減產拖累，但平均價格勁升則反映需求強勁，佐證人工智能需求激增將根本地改變記憶體產品格局及獨特的發展方向，包括1)用於訓練和推理大型語言模型(LLM)的超級AI運算，2)設備端(如手機、平板電腦)AI邊緣運算，以分擔部份AI運算工作，以及3)記憶體池(或稱為動態記憶體分配)，透過共用記憶體以提升高容量數據的傳送效率。

雖然1月份整體半導體銷售額按月下跌16.5%至433億美元，低於季節性趨勢的按月跌8.6%，但花旗分析員已預計2024年第一季半導體銷售增長將低於季節性趨勢，而今年第二季、第三季和第四季則高於季節性趨勢，並維持2024年半導體總銷售額按年增長11%至5,853億美元的預測。半導體行業2024年升溫應有利半導體生產商股價表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪