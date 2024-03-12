富達國際：分散投資強積金　發掘不同市場機遇

【營業資訊】富達國際投資策略董事簡立恆表示，人民銀行由2020年起持續推出不同的寬鬆政策刺激經濟，但中國內需仍在復甦階段。中國內地維持低通脹環境，市場擔心通縮的可能性。若出現通縮的情況，或會影響需求並抑制經濟增長及企業利潤。然而，富達相信2024年中國宏觀經濟狀況將回穩，即將舉行的兩會或會釋出更清晰的增長方向，值得投資者留意。

根據積金局最新數據*，按地域分配，香港佔整體強積金資產的55%，反映強積金成員的投資相對集中本地市場。事實上，分散投資在強積金這類長線投資當中尤其重要。

放眼全球市場，北美洲佔整體強積金資產比例20%，為第二高比例的地域。歐美央行減息的預期備受關注。美國經濟仍然錄得溫和增長，軟著陸的機會增加，相反，歐洲的經濟稍為疲軟，市場因而對美國的前景較歐洲樂觀。在美國經濟軟著陸的前提下，聯儲局未有逼切性需要大幅或多次減息，投資者需留意目前的減息預期或會調整。例如美國十年期債息在高位回落，表示債市已反映減息預期。若央行今年的減息次數未如預期多，將影響市場走勢。

亞洲不包括香港佔整體強積金資產15%，投資者可考慮亞洲地區的投資機會，分散資產配置。日本股市受內需消費及企業管治改革等因素帶動，在2024年持續去年的強勁表現，日經225指數更在上周打破1989年以來的紀錄創新高。現時日本企業的估值稍高於十年平均水平，經濟數據比預期理想，短線表現有機會持續，惟投資者需留意日本央行若收緊貨幣政策，可能會影響股市。

此外，印度經濟持續改善，其結構性增長類似2006至2007年中國的情況，人口膨脹及中產階級增加，配以印度政府著手發展基建項目，人均收入穩步上升，帶動經濟前景向好。

*強制性公積金計劃統計摘要季刊，2023年9月