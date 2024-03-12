第一太平戴維斯：去年第四季聯排別墅租金升2.1%

第一太平戴維斯發表最新香港住宅租賃市場報告，儘管宏觀經濟形勢艱難，但來自內地的高資產淨值人士，對山頂豪宅的需求旺盛。

參考去年第四季的主要山頂租賃成交，包括山頂白加道28號和南區Shousan Peak，成交月租約60萬至65萬港元。事實上，聯排別墅市場的租賃指數，於去年第四季錄得約2.1%的按季增長。

但另方面，每月租金約10萬至20萬元的豪宅市場需求低迷。新冠疫情後，有家庭成員同住的外籍租客數量減少，需要調低住宅租賃預算。

租務客源多元化令香港租賃市場增添複雜性，如來自內地的家庭租客佔租戶人口很大比例，而企業客戶則主要來自亞洲和歐洲，來自不同投資銀行的外籍人士租金預算也有很大差異，每月租金範圍從4萬至8萬元不等。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，疫情後住宅租賃市場的租戶情況發生了顯著變化，預計2024年的客戶群將更加多元化。

該行香港住宅服務部董事李寶芳稱，在中高檔住宅租賃市場中，本地用戶興趣逐漸增加。其中醫生、律師等專業人士在樓價下跌情況時，選擇出售自己的物業並租住單位，從而增加了租賃市場的需求。