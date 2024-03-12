華懋：愉景新城商場會加入新元素　集團繼覓其他收購

他表示，已與新世界商談收購該商場有一段時間，價錢不是小數目，但認為合理。集團因為在荃灣區內有其他商場、酒店、休憩公園等設施，所以預期新收購商場可產生協同效應，故才作出本次收購決定。

繼續尋求投資機會

至於會否擔心香港人北上消費，影響新購買商場的業務。蔡表示，該商場有60萬呎樓面，具有充足的空間作出新的購物體驗，集團的強處是做一些特色的本土遊元素，可吸引遊客。

市傳新世界早年一籃子放售物業，除了愉景新城外也包括新蒲崗的一些工貿大廈，被問到會否對該些新蒲崗物業有興趣。他說要看機會，不排除這個可能性，而集團亦會看其他投資機會，尋求與其他發展商合作。

港股撤辣對樓市影響正面

被問到政府撤辣後對樓市的影響。他謂效果正面，預料成交量會上升，尤其以往礙於交易成本太高而未能入市的買家現在可以入市，可是由於市場一手供應量龐大，他相信樓價不會大升。他預料隨着本港經濟增長，今年樓價或會上升5%。

集團將按自身步伐，不會因為撤辣而加快或減慢推盤，投地態度亦會保持審慎。

寫字樓方面，他認為是因為三年的新冠疫情，令外國公司撤離，才致目前較為低迷的情況，可是他對香港作為國際金融中心的地位有信心，相信寫字樓需求始終會回來。