日出康城SEASONS PLACE已上樓書　兩房佔逾5成

全新盤蓄勢待發，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(12日)已上載樓書至一手住宅銷售網。發展商亦首度披露戶型分布，兩房單位佔該期數供應逾五成。

該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，該盤推出後市場反應正面，一周內已接獲約1,000個查詢，故加快推售步伐，考慮周內開價，定價會參考將軍澳及日出康城的一手樓價，傾向貼市價出售，料首批單位將涉及不少於130伙。項目將於明日率先開放4個示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋一房至三房間隔。

他續指，今期項目劃分為第3A座及第3B座，共提供650伙，涵蓋一房至三房間隔。一房設240伙，實用面積322至338方呎。兩房有337伙，實用面積437至495方呎。三房佔48伙，實用面積為665方呎。另外有25個平台或頂層特色戶。相信可迎合年輕家庭客，換樓客及投資者的需求。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，項目會所及四季庭園共佔地9.8萬方呎，有8大主題的水上設施，包括約50米室外游泳池，兒童嬉水園等。該公司助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文表示，會所設3大主題宴會廳，包括居酒屋主題，池邊主題，音樂主題等。

此外，該公司地產市務經理岑菲菲指，其他設施涵蓋室內童遊區，健身室，美術室，四季水療等。