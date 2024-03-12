【一手盤攻略】啟德天璽•海　跑道區王者登場

啟德區的發展一直是城中的焦點，由九大發展商聯合打造的啟德跑道區住宅地Park Peninsula，由於位處臨海享有一線海景，所以一直深受市場關注，其中新地旗下豪宅天璽•海正部署推售，延續「天璽」系列的經典，整個項目分兩期發展，提供439伙，其中第一期佔256伙，戶型介乎2房至5房不等，另設18伙特色戶；標準戶實用面積介乎541至2,196方呎，而特色戶實用面積由998至4,608方呎，樓盤以大戶型為主打，當中4房標準單位佔整體項目逾七成。

天璽•海住客會所Club Harbour，總面積接近8萬方呎，設計靈感源自天幕及飛機引擎。室外及園林佔約5.4萬方呎，特設長約35米的室外泳池；而室內面積約2.5萬方呎，設有海景宴會廳、酒吧及24小時健身室等。另外項目亦自設近2.4萬方呎基座商場，方便住客購買日常用品。

中原地產資深區域營業董事吳妙粧表示，啟德跑道區的大戶型單位極為罕有，1,722方呎或以上的單位，僅佔整體的1%；另外，不少有意進駐啟德跑道區的客人都看中，該區貼近繁華地段的同時，環境又非常清幽。她又補充，去年因應市況調整，不少買家轉買為租，近期啟德租金回報率已介乎3厘至3.5厘，預期若今年落實減息，啟德區內成交將會進一步攀升。

啟德區作為「起動九龍東」本港第二個核心商業區(CBD2)計劃當中的核心地段，商業樓面面積將會由目前約290萬平方米提升至400萬平方米。另外已落成的工業貿易大樓及稅務大樓，有利公務員遷入該區，帶動區內人流；加上啟德周邊有多座甲級商廈，「AIRSIDE」及「The Twins 雙子匯」化身成為區內居民的購物熱點，配合2025年啟用的啟德體育園，未來啟德的升值潛力將大大提升。

中原吳妙粧又指，港鐵屯馬綫的開通加快了啟德區的發展，其中已經開通的D3行車道，已經極速連接跑道區與城中心。至於最快2025年通車的中九龍幹線，屆時來往九龍灣及西九龍的車程，將由30分鐘縮減至5分鐘，方便市民出行。

啟德區同樣亦位屬四大名校網之一，小學為34校網，出名的有陳瑞祺（喇沙）小學；而中學就屬於九龍城區，名校包括瑪利諾修院學校、喇沙書院等，附近直資學校還有男拔、女拔，為家長提供一條龍升學選擇。

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