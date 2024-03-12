金管局：穩定幣發行人制度收百份意見書　涉虛擬資產騙案增　

金管局副總裁陳維民發表最新一期《匯思》時表示，財庫局聯同金管局去年就訂立穩定幣發行人監管制度發表諮詢，諮詢已於2月29日結束，共收到超過100份意見書；當局正研究意見，爭取盡快公布諮詢總結。

對於今日(12日)開展的穩定幣發行人「沙盒」，是希望在監管制度落實前，透過「沙盒」向計劃在香港發行法幣穩定幣的機構傳達監管期望和提供指引，並收集「沙盒」參與者對擬議監管要求的意見，以確保制度的設計切合監管目標。對「沙盒」參與者而言，他們亦可以測試預期業務模式的可行性，並可以直接與金管局溝通及了解如何遵守未來的監管要求。

「沙盒」測試是在有限範圍和風險可控的情況下進行，例如會限制用戶數量和穩定幣發行量，於起步階段亦不會涉及使用客戶或公眾的資金。視乎參與者的方案及測試的進展，金管局可以適當調整「沙盒」的設計場境和應用範圍。金管局會根據測試過程取得的經驗和反饋，制定各個運作範疇的良好做法，從而提高日後監管效率和成效。

防虛擬資產騙局

金管局亦留意到近年涉及虛擬資產的騙案數字有上升的趨勢。為了避免有騙徒魚目混珠，申請者在獲准進入「沙盒」前不應向外公布其申請狀況，而獲准進入「沙盒」的參與者需要先徵得金管局同意才可以對外宣布。金管局會在網站公布和適時更新「沙盒」參與者的名單，方便市民了解「沙盒」最新的參與情況。

此外，虛擬資產市場迅速發展，產品推陳出新，當中不乏以風險低回報高作招徠的虛擬資產投資。希望藉此機會提醒市民，虛擬資產屬於風險較高的產品，在進行相關投資前，必須考慮自己的風險承受能力，深入了解有關虛擬資產的性質及風險，謹慎地作出投資決定。市民亦需要保持警惕，切勿輕信社交媒體平台的廣告（特別是那些所謂「專家」的投資貼士）或下載來歷不明的應用程式。