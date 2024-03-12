九倉：如內地樓市繼續惡化　或要繼續撥備

他表示，內地寫字樓的供應無限量，所以集團在早幾年前經已停止投資新的寫字樓發展項目，短期內亦不見得情況會改善。他冀今年不用再撥備，可是不排除一旦市況再向下，再有撥備的需要。

至於內地住宅樓市，他指去年情況不是一面倒地差，北京和上海就出現了價量齊升的情形，只是其他大部分城市都向下，出現兩極化的情況。故集團目前在內地不急於投地。

香港方面，他認為撤辣後成交量回升，但相信價格不會出現大變化，但至少市場好轉，地產代理和律師有生意做。未來樓市走勢仍須視乎利率的走向。集團在觀塘九龍貨倉的地皮，會想辦法加快發展。售樓會保持貨如輪轉的政策。

至於集團去年港口業務疲弱，吳表示，隨着兩條主要運河的阻塞情況持續，以及多間大型船公司聯合協調船運供應，都對香港貨櫃業務不利，相信今年趨勢持續。他希望能與政府商討怎樣能夠減少相關影響。