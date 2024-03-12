劉國權：股東事股東了　不評論股東

對於管理層有否與基金股東接洽，以爭取支持、周大福直接點名要劉國權退位及對此感想。劉國權多番表示「股東事股東了」，股東會下月才進行，事情尚未發生，預設性問題是無答案。管理層是服務股東，且獲董事局授權做事，而過去10幾年，公司也經歷數次「股東事」，一如以往，均不會特別評論。

管理層有否制定方案供股東參考、周大福控股有沒有接觸他，劉氏均指「無」。

執行董事羅學文表示，持股10%以上股東有權召開股東特別大會，會尊重股東意見。至於日後股息政策會否改變，則要留待股東特別大會後再商討。

市傳今次周大福要求換人，是因為佐丹奴過去十多年業績下滑。劉國權回應指「不是針對某位人士」，坦言過去有一段時間，公司受經濟環境影響，但公司也有進軍新市場，認為公司業務「明白人不需要解釋，不明人再解釋都無用」，