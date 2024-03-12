渣打易帥！Roberto Hoornweg與Sunil Kaushal出任聯席Ceo

渣打指，兩位企業及投資銀行聯席行政總裁將同時肩負區域發展，Roberto將會負責中東、非洲、歐洲及美洲市場，並會派駐杜拜；Sunil則負責東盟及南亞市場，派駐新加坡。

徐仲薇將派駐香港

現任個人、私人及中小企業銀行業務行政總裁徐仲薇稍後會派駐香港，並在派駐後在現有業務範圍上兼負領導大中華及北亞地區的責任；現任亞洲區行政總裁洪丕正將獲委任為新設的國際業務行政總裁，洪氏將兼任大中華及北亞地區行政總裁，直至徐仲薇派駐香港。

現任全球人力資源主管Tanuj Kapilashrami將擔任全球策略及人才總監，新職位除人力資源外還涵蓋策略，公共事務、品牌及市場推廣，採購及物業管理。

集團指，是次變動旨在簡化及提升效能，讓領導團隊更有效和專注地推動增長；新任命將會於4月1日生效