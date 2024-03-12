【瘋狂搶盤】140人迫爆拍賣場 另類銀主盤被搶高3成拍出

樓市撤辣後市場交投大爆升，拍賣場銀主盤成為搶手貨。環亞物業拍賣於周二(12日)舉行的拍賣會，吸引約130至140人出席，即場沽出7項物業，包括5項銀主單位，成交總額達4,237萬港元。

該行董事總經理區蘊聰表示，原定今日推出61項物業，但拍賣前已售出其中10項銀主物業，連同拍賣場即日成交，該批單位已合共沽出17項，反應為近年最理想。

今日拍賣成交單位，以細價物業競爭情況比較激烈，另類單位亦被爭奪。場內推出的荃灣中心4座低層D室疑似事故單位，屬銀主物業，實用面積約324方呎，拍賣開價190萬元，最終搶高55萬元，幅度多達約28.9%，以245萬元成交，呎價約7,562元。

此外，將軍澳海翩匯6座低層E室銀主單位，實用面積約297方呎，開價372.6萬元，最後以420萬元拍出，亦較開價高出47.4萬元或約12.7%，呎價約14,141元。

同屬銀主物業的旺角居屋海富苑海寧閣高層1室，實用面積約211方呎，已補價自由市場推拍價為219萬元，獲競價40萬元，成交價259萬元，高於開價約18.3%，呎價約12,275元。

另外兩項拍出的銀主盤屬豪宅物業，筲箕灣香島3座中層D室，實用面積約980方呎，開價1,350萬元，最後搶高140萬元，以1,490萬元售出，呎價約15,204元。至於九龍塘昌蔚苑高層B室連地下停車位，單位實用面積約1,012方呎，以960萬元推拍，成交價1,010萬元，比起開價高出50萬元，呎價約9,980元。

至於餘下兩項售出物業為業主盤，包括灣仔會景閣中層8室，搶高15萬元，以675萬元售出。而位於油麻地旺角大樓的天台物業，實用面積約2,135方呎，儲物室約129方呎，以138萬元一口價售出。