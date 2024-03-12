新港城三房放賣5個月劈價90萬沽　4年帳蝕離場

鐵路站上蓋屋苑樓價仍未企穩，馬鞍山新港城三房單位，放盤5個月，減價90萬元，以848萬元售出，4年多帳面虧蝕32萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣梁瑞安稱，西灣河嘉亨灣2座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望海景，新買家為外區客，單位原先叫價860萬元，最終以846萬元成交，呎價約17,265元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山海景台低層B室，實用面積約920方呎，套三房間隔，望煙花海景，放盤價1,650萬元，減價250萬元，連車位以1,400萬元成交，呎價約15,217元，原業主2011年4月購入，約13年帳面只賺15萬元，料蝕使費。

●美聯陳偉豪表示，跑馬地嘉蘭閣中高層B室，實用面積約750方呎，套三房間隔，獲內地買家垂青，議價後以約1,350萬元成交，呎價約18,000元。

●中原柳志明指，堅尼地城五福大廈B座高層8室成交，實用面積約481方呎，兩房間隔，放盤不足一周，即獲以610萬元承接，呎價約12,682元。

●中原胡志軒表示，鴨脷洲深灣軒1座高層C室，實用面積約588方呎，套三房間隔，享山海景，最新以943萬元成交，呎價約16,037元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街22號中層C室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望內街景，以約539萬元放盤約1個多月後，獲外區客議價後以520萬元購入，呎價約10,236元，低市價約2%。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城F座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤5個月，叫價938萬元，經議價後減90萬元，以848萬元獲買家承接，呎價約15,390元，原業主於2019年12月以880萬元購入，帳面虧蝕32萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山海典居7座中層C室，實用面積約1,066方呎，套三房及多用途房間隔，望海景，開價約1,700萬元，日前零議價易手，呎價約15,947元，屬近期好價。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎海．駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，叫價800萬元，放盤3個月，累減70萬元，以730萬元成交，呎價約14,718元，持貨近8年帳面獲利24萬元。

●美聯陳德涪稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座中層B室，實用面積約540方呎，兩房間隔，早前於市場以850萬元放售，獲區內上車客議價後以798萬元承接，呎價約14,778元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約41宗二手買賣，已追平上月全月，迎海．御峰9座低層連花園戶，實用面積約1,555方呎，四房雙套房及工人套房間隔，連約252方呎花園，議價後連車位以3,270萬元易手，呎價約21,029元。

●中原劉俊杰指，大圍及沙田區3月暫錄約75宗二手買賣，大圍柏傲莊暫錄5宗，項目1期3A座高層A室，實用面積約663方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後連租約以1,353萬元成交，呎價約20,407元，原業主持貨約4年帳面獲利約0.7萬元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城3月暫錄約26宗買賣，屋苑24座低層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，去年底開價約480萬元，日前議價後以390萬元易手，呎價約11,963元，新買家為換樓客。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣II的7座低層F室，實用面積約582方呎，套兩房及儲物房間隔，開價約838萬元，議價後以798萬元沽出，呎價約13,711元，原業主於2019年以約829萬元購入，約5年帳面蝕讓約31萬元。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺居屋雍盛苑A座低層11室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤9個月，未補價第二市場叫價360萬元，獲綠表買家以320萬元承接，呎價約5,850元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺碧湖花園3月暫錄約4宗買賣，屋苑7座連天台戶，實用面積約441方呎，兩房間隔，連約356方呎天台，以銀主盤形式放盤，開價約450萬元，最終以410萬元易手，呎價約9,297元。

●利嘉閣朱子華稱，元朗尚悅11座中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，全面撤辣後節省購入第二間物業稅項，議價後以463萬元買入，呎價約10,451元，約8年帳面獲利約43萬元。

●美聯陳鋒表示，元朗柏麗豪園3座中層G室，實用面積約944方呎，套三房連儲物室間隔，連一車位早前以820萬元放售，獲區內換樓客議價52萬元，以768萬元易手，呎價約8,136元。

●祥益黃慶德指，屯門嘉悅半島2座中層H室，實用面積約435方呎，兩房間隔，有裝修連部分傢電，成交價458萬元，呎價約10,529元。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園1座高層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，區內客熟悉該區環境，獲減價6萬元，以359萬購入，呎價約9,205元。

●中原曾慧敬稱，屯門景峰豪庭2座低層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價465萬元，減價25萬元，以440萬元沽出，呎價約8,661元，新買家屬同區換樓客。

●中原李建華表示，荃灣海濱花園10座中層F室，實用面積約578方呎，三房間隔，開價595萬元，減價50萬元，以545萬元沽出，呎價約9,429元，新買家為外區上車客。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝指，荃灣萬景峯5座中層C室，實用面積約827方呎，套三房連工人房間隔，以1,428萬元成交，呎價約17,267元。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌映灣園16座中層G室，實用面積約756方呎，套三房間隔，新買家原為租客，早前被業主加租，便聯絡睇樓，即與業主洽購，最終以785萬元成交，呎價約10,384元。

●中原關偉豪表示，將軍澳東港城5座中層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，最初開價600萬元，現微減至598萬元成交，呎價約12,833元，新買家為外區客。

●美聯陳巧琴指，將軍澳日出康城領都2座右翼高層A室，實用面積約971方呎，四房間隔，望海景，最初叫價約1,180萬元，議價後以1,160萬元獲承接，呎價約11,946元。

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