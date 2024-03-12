新盤急搶客！旺角、日出康城項目鬥快手開售
2024年03月12日 22:34
東網電視更多新聞短片
一手新盤市況暢旺，兩個全新盤加快推售計劃，迅速加入搶客戰。旺角項目及日出康城項目的示範單位已準備就緒，預計周三(12日)曝光，並有機會短期內開價。同日至少3個樓盤加推，並安排周六隨即發售共224伙。
●旺角利奧坊‧首隅部署復活節假期前開售
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧首隅，周二(12日)公布未來一至兩日率先對傳媒開放示範單位，緊接本周末開放予公眾參觀，並將短期內上載樓書及開價。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，定價參考同系列利奧坊項目，以及同區新盤，而同系列第4期利奧坊‧壹隅的近期平均成交呎價約2.2萬元。該盤有機會於月內，復活節假期前開售。
●日出康城SEASONS PLACE上載樓書
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(12日)已上載樓書至一手住宅銷售網。發展商亦首度披露戶型分布，兩房單位佔該期數供應逾五成。發展商指，項目或周內開價，定價會參考將軍澳及日出康城的一手樓價，傾向貼市價出售，料首批單位將涉及不少於130伙。項目將於周三率先開放4個示範單位予傳媒參觀。
●長沙灣Belgravia Place第1期10日內售出387伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，周二(12日)售出17伙，其中3伙為平台特色戶，成交價介乎586.95萬至632.6萬元，呎價由19,500至21,300元。包括第1A座2樓20室，實用面積297方呎兩房間隔，連185方呎平台，成交價632.6萬元，呎價約21,300元。該盤由月初開售至今，10日內賣出387伙，套現超過20億元。
●西南九龍維港滙II加推22伙 周六賣54伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(12日)上載價單5號，提供22伙，折實平均呎價約23,774元。新一批單位全部為第3B座C室，屬實用面積492方呎的兩房戶，提供最高19%折扣，折實價介乎1,096.01萬至1,264.89萬元，折實呎價由22,277至25,709元。已安排周六(16日)賣54伙。維港滙系列項目今(12日)錄得5宗成交，套現逾9,460萬元。
●九龍灣觀塘道泰峯4日收逾3,500張入票
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，正值收票階段，市場反應踴躍。市場消息指，截至今晚7時，項目4日之內累計收逾3,500張入票，按首張價單提供168伙計，暫錄超額認購約20倍。據悉，發展商計劃於短時間內加推單位應市。
●啟德維港1號單日連環售出10伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號於周二(12日)再沽10伙，套現超過1億元。是日售出單位涵蓋一房至套三房間隔，實用面積329至763方呎，成交價由672.9萬至1,811.4萬元，呎價約20,061至23,740元。成交價及呎價最高單位均為A座11樓A室，實用面積763方呎，屬三房連套房設計。
●將軍澳海茵莊園12日內售出86伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，今(12日)售出2伙，共涉逾935萬元。其中，2座26樓C9室，實用面積283方呎，成交價536萬元，呎價約18,939元。項目於3月至今累售86伙，總套現逾4.3億元。
●海日灣獨立屋1億元重新售出
新界一手洋房錄大額承接，據成交紀錄冊資料，大埔白石角海日灣獨立屋9號，實用面積4,495方呎，四房間隔，附有1,194方呎平台及836方呎花園，昨日(11日)以1億元招標售出，呎價約22,247元。上述單位於2021年3月曾以1.281億元售出，惟於上周終止交易，是次重售做價較3年前低約21.9%。
●皇廷滙洋房3.4億元易手
成交紀錄冊顯示，九龍塘皇廷滙喇沙利道38號洋房，實用面積10,945方呎，設871方呎平台、1,223方呎花園及2,553方呎天台，周二(12日)以3.4億元售出，呎價約31,064元。資料顯示，該單位曾於2015年發出價單，最初定價為5.5億元，期後多次下調價格，對上一次於2020年11月調整，定價降至4.38億元。以此作比較，是次售價較定價大減9,800萬元或約22.4%。
●土瓜灣明雋高層開放式戶呎價約23,216元
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周二(12日)售出兩伙高層海景單位，為22樓A室及17樓D室，同為開放式單位，實用面積分別為232及231方呎，成交價約539萬及492萬，呎價為23,216元及21,318元。
●內地客斥2,320萬元購入黃竹坑站晉環三房戶
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今(12日)售出2A座23樓A室，屬三房一套特色戶，實用面積為766方呎，成交價2,320萬元，呎價約30,299元。據悉，買家為內地客，專程由上海飛至香港購入單位。全盤已售出逾681伙，套現逾143億元。
●啟德澐璟單日沽兩伙
啟德新盤交投湧現，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119) 合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周二(12日)再添兩宗成交。其中，項目5座19樓A室，實用面積902方呎，三房連套房及儲物房間隔，面向維多利亞港景致，以2,696.98萬元成交，呎價約29,900元。發展商指出，該盤於一周內售出7伙，套現近3億元。推出至今累售110伙，套現逾55億元。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約32,249元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周二(12日)沽出11樓F室，實用面積551方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,776.9萬元，呎價約32,249元。 據了解，買家本身居於新界，購入上述單位作自用用途。
●黃大仙薈鳴提價加推23伙
宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，周二(12日)上載全新價單6號，提供23伙，折實平均呎價約20,838元，較兩個月前的價單5號高約9%。個別中層單位定價比高層單位貴7%，亦反映已提價。新一批單位已安排本周六(16日)悉數發售。新一批單位實用面積介乎200至261方呎，扣除30%折扣後，折實價介乎406.6萬至559.9萬元，折實呎價約20,057至22,041元。今批入場單位為3樓J室，實用面積200方呎，開放式戶，折實呎價約20,330元。
●洪水橋滙都I加推63伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周二(12日)上載價單4號，提供63伙，折實平均呎價約11,888元，較兩個月前推出的價單3號高0.8%。項目同日上載最新銷售安排，落實周六(16日)發售147伙。由價單4號所見，63個單位的實用面積介乎284至450方呎，當中有13個連平台戶及7個連天台戶，扣除最高14.5%折扣後，折實價介乎350.72萬至597.38萬元，折實呎價由11,233至14,501元。
●啟德天瀧四房單位售3,965萬元
恒基地產(00012)旗下啟德合作項目天瀧，於周二(12日)以招標形式售出2座16樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，成交價3,965萬港元，呎價約33,802元。項目兩日內連錄兩宗成交，套現逾7,100萬元，推售至今套現逾14.9億元。
●沙田名日‧九肚山三房單位1,368萬元招標售出
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周二(12日) 以1,368.9萬元售出三房單位，同日再推1伙高層三房海景單位於周六(16日)起招標發售。長江實業營業經理詹勳榮指，最新售出的單位為第1座2樓B室，實用面積1,053方呎，屬三房一套連儲物間，廳房均向東南，露台可望泳池景及山景，成交價1,368.9萬元，呎價約13,000元。
●何文田站瑜一單日售出3伙
華懋集團發展的何文田站瑜一續錄成交，周二(12日)再沽3伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，套現4,850.2萬港元。是日售出單位做價及呎價最高均為5B座26樓A室，實用面積656方呎，三房連套房戶型，成交價2,166.2萬元，呎價約33,021元。至於2A座15樓B室兩房戶，實用面積597方呎，亦以1,875.69萬元售出，呎價約31,419元。
●油塘蔚藍東岸四房成交價3,400萬元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周二(12日) 招標售出1伙四房臨海單位。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻稱，上述單位為第1座22樓B室，實用面積1,252方呎，設40方呎露台，可享維港海景，亦設私人升降機大堂，單位成交價為3,400萬元，呎價約27,157元。
●EIGHT STAR STREET連裝修套三房示範單位曝光
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET周二(12日)開放全新連裝修現樓單位，該示範單位為18樓A室，實用面積913方呎，是項目唯一在售的一梯一伙連裝修套三房標準戶，客廳及飯廳配以暖色調家具設計。單位連裝修及家具發售，買家於本月31日購入單位，可享有樓價5%特別限時優惠，折實售價4,193萬元，呎價約45,926元。
●將軍澳日出康城LP10四房呎價約19,375元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(12日) 以招標形式售出第2B座57樓A室，實用面積1,608方呎，屬四房兩套間隔，成交價3,115.5萬元，呎價約19,375元。發展商指，自樓市撤辣後不足兩周，該盤連錄海景四房單位的成交，期內套現逾半億元。
●大手客斥2,200萬掃入旺角Elize Park全層3個單位
樂風集團旗下旺角Elize Park於昨日以招標形式售出7伙，包括有大手買家斥逾2,200萬港元，掃入全層3個單位。集團創辦人及主席周佩賢表示，售出單位涉及5個兩房戶及兩個一房戶，實用面積243至 341方呎，成交價564.174萬至逾852.4萬元，包括上述大手客，購入全層單位作長線投資用途，涉及兩個兩房及一個一房單位。