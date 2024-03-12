新盤急搶客！旺角、日出康城項目鬥快手開售

一手新盤市況暢旺，兩個全新盤加快推售計劃，迅速加入搶客戰。旺角項目及日出康城項目的示範單位已準備就緒，預計周三(12日)曝光，並有機會短期內開價。同日至少3個樓盤加推，並安排周六隨即發售共224伙。

●旺角利奧坊‧首隅部署復活節假期前開售

●日出康城SEASONS PLACE上載樓書

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(12日)已上載樓書至一手住宅銷售網。發展商亦首度披露戶型分布，兩房單位佔該期數供應逾五成。發展商指，項目或周內開價，定價會參考將軍澳及日出康城的一手樓價，傾向貼市價出售，料首批單位將涉及不少於130伙。項目將於周三率先開放4個示範單位予傳媒參觀。

●長沙灣Belgravia Place第1期10日內售出387伙

●西南九龍維港滙II加推22伙 周六賣54伙

●九龍灣觀塘道泰峯4日收逾3,500張入票

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，正值收票階段，市場反應踴躍。市場消息指，截至今晚7時，項目4日之內累計收逾3,500張入票，按首張價單提供168伙計，暫錄超額認購約20倍。據悉，發展商計劃於短時間內加推單位應市。

●啟德維港1號單日連環售出10伙

●將軍澳海茵莊園12日內售出86伙

●海日灣獨立屋1億元重新售出

新界一手洋房錄大額承接，據成交紀錄冊資料，大埔白石角海日灣獨立屋9號，實用面積4,495方呎，四房間隔，附有1,194方呎平台及836方呎花園，昨日(11日)以1億元招標售出，呎價約22,247元。上述單位於2021年3月曾以1.281億元售出，惟於上周終止交易，是次重售做價較3年前低約21.9%。

●皇廷滙洋房3.4億元易手

成交紀錄冊顯示，九龍塘皇廷滙喇沙利道38號洋房，實用面積10,945方呎，設871方呎平台、1,223方呎花園及2,553方呎天台，周二(12日)以3.4億元售出，呎價約31,064元。資料顯示，該單位曾於2015年發出價單，最初定價為5.5億元，期後多次下調價格，對上一次於2020年11月調整，定價降至4.38億元。以此作比較，是次售價較定價大減9,800萬元或約22.4%。

●土瓜灣明雋高層開放式戶呎價約23,216元

●內地客斥2,320萬元購入黃竹坑站晉環三房戶

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今(12日)售出2A座23樓A室，屬三房一套特色戶，實用面積為766方呎，成交價2,320萬元，呎價約30,299元。據悉，買家為內地客，專程由上海飛至香港購入單位。全盤已售出逾681伙，套現逾143億元。

●啟德澐璟單日沽兩伙

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約32,249元

●黃大仙薈鳴提價加推23伙

●洪水橋滙都I加推63伙

●啟德天瀧四房單位售3,965萬元

●沙田名日‧九肚山三房單位1,368萬元招標售出

●何文田站瑜一單日售出3伙

華懋集團發展的何文田站瑜一續錄成交，周二(12日)再沽3伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，套現4,850.2萬港元。是日售出單位做價及呎價最高均為5B座26樓A室，實用面積656方呎，三房連套房戶型，成交價2,166.2萬元，呎價約33,021元。至於2A座15樓B室兩房戶，實用面積597方呎，亦以1,875.69萬元售出，呎價約31,419元。

●油塘蔚藍東岸四房成交價3,400萬元

●EIGHT STAR STREET連裝修套三房示範單位曝光

●將軍澳日出康城LP10四房呎價約19,375元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(12日) 以招標形式售出第2B座57樓A室，實用面積1,608方呎，屬四房兩套間隔，成交價3,115.5萬元，呎價約19,375元。發展商指，自樓市撤辣後不足兩周，該盤連錄海景四房單位的成交，期內套現逾半億元。

●大手客斥2,200萬掃入旺角Elize Park全層3個單位

樂風集團旗下旺角Elize Park於昨日以招標形式售出7伙，包括有大手買家斥逾2,200萬港元，掃入全層3個單位。集團創辦人及主席周佩賢表示，售出單位涉及5個兩房戶及兩個一房戶，實用面積243至 341方呎，成交價564.174萬至逾852.4萬元，包括上述大手客，購入全層單位作長線投資用途，涉及兩個兩房及一個一房單位。