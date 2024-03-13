【趁平低吸？】外資掃A股金額見一年高

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe指出，儘管減息的希望被推遲到6月甚至更晚時間，但總體而言，低波動性和美國穩健的經濟增長足以鼓勵投資者投資風險較高的資產。機構投資者增加持有新興市場股票和現金，是2月風險偏好指數上升的重要推動力，並指外資對中國股票的需求在1月出現初步改善，2月也得以延續，資金流入達到自去年3月以來的最高水平。

道道富環球市場昨日公布2月機構投資者指標，其中，道富機構投資者風險偏好指標從-0.09反彈至0.18，表明整個2月份的風險偏好有所改善。Michael Metcalfe表示，2月的股市回報實在太可觀，機構投資者不想錯過良機。由於利率市場的波動，機構投資者在年初表現謹慎，但2月開始重新燃起對風險資產的興趣。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者本月持有的股票比例上升了1.2個百分點至52.8%，現金的比例下降0.8個百分點至19.7%，固定收益配置也下降0.4個百分點至27.5%。

港仍是中資券商戰略要地

另一方面，惠譽評級表示，雖然近期資本市場疲軟，在港中資券商的獨立財務狀況因盈利承壓而表現較弱，並未改變其對於來自相關券商獲母企支持的觀點，因相關部門不斷出台促進內地與香港資本市場和其他金融活動往來的措施，此舉應會提高子公司對母公司的角色重要性，故相信香港仍是中國證券公司的離岸戰略要地，尤其是互聯互通的跨境資本產品服務對於當前的商業環境至關重要。