黃雯怡：海爾智家受惠國策　上望...

海爾智家是全球大家電行業的領導者，大家電零售量在全球大家電行業連續十三年位列第一，擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。該公司利用互聯家電產品、海爾智家App及體驗雲平台，與線下的體驗中心和專門店相結合，給予用戶不同生活場景的智能家居解決方案。

2023年內地家電零售市場呈現N形走勢，全年實現零售額約8245億元人民幣(下同)，按年增長3%左右。海爾首三個季度收入增長穩定，優於市場整體增長。公司去年首三季度營業收入1,986.6億，按年增加7.5%。股東淨利潤131.5億元，增長12.7%。主要得益於多品牌優勢和海外市場收入貢獻增加。單計第三季度，營業收入增加6.1%。歸屬股東淨利潤41.85億元，增長12.9%，整體毛利率按年提升0.2個百分點至30.7%。

海爾智家現價預測市盈率約13倍，估值仍吸引，在政策利好催化下，有望進一步走升，暫上望阻力位27港元。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡