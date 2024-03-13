傳萬科獲內地金融機構相助　籌800億銀團貸款

可見，救房企重任仍然深繫於銀行險企身上。據報金融監管部門為控制銀行信貸風險，上周要求部分銀行避免向中資企業離岸債券發行提供備用信用狀。備用信用狀是通過境內銀行開立，來為債券發行提供擔保，以債券信託代理人為備用信用狀的受益人，此重要增信工具主力支持境外發債，變相內保外貸。惟來自國家金融監管總局和國家發改委的最新監管舉措，卻旨在限制信用資質較弱的縣級地方政府融資平台舉債規模。

有房企指未收到融資

萬科方面，外媒指該企正與持有其債券的多家債權銀行進行溝通，以緩解自身面臨的資金壓力。幾家主要債權銀行正考慮，將持有的萬科債券轉換為非標準化債權。如果計劃通過，有望幫助萬科避免公開債務首次違約，同時也防止已遭重創的房地產行業形勢進一步惡化。