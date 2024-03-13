陳樂怡：旅遊復甦強勁　板塊尋寶博升

雖然美國2月非農就業職位增長多過預期，惟失業率意外上升，平均工資按月增速放緩。減息條件日漸成熟，6月減息預期升溫。不過，就業市場數據不時反覆，首次減息時間表或仍有變數。港股焦點落於個股業績，料恒指繼續上落市，於16,000至17,000點波動。

中電信有望增派股息

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)