陳樂怡：旅遊復甦強勁 板塊尋寶博升
2024年03月13日 07:00
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雖然美國2月非農就業職位增長多過預期，惟失業率意外上升，平均工資按月增速放緩。減息條件日漸成熟，6月減息預期升溫。不過，就業市場數據不時反覆，首次減息時間表或仍有變數。港股焦點落於個股業績，料恒指繼續上落市，於16,000至17,000點波動。
板塊方面，即使內地經濟前景不明朗，春節旅遊數據仍勝預期，出境遊需求維持強勁，五一黃金周料可承接強勁勢頭。中國與泰國免簽，出入境人次料增加。旅遊運力復常，航班供應增加，機票價格回落，吸引外遊活動。投資者可於假期前率先部署旅遊產業鏈。其中攜程集團(09961)春節報告顯示，境內遊、出境遊和入境遊訂單按年均大增，而且超越新冠疫情爆發前的2019年同期水平。故而看好攜程營銷效率提升，海外業務發展加快，亞太地區市場份額增長，該股宜看高一線。
中電信有望增派股息
個股推介方面，中國電信(00728)預計第四季淨收入按年增9.7%至33.5億元人民幣，全年料按年增10.3%至304億元人民幣，初步業績大致符合市場預期。看好公司資本開支高峰期已過，盈利增長穩固，以及現金流健康，未來有條件增加股東回報。公司早前表示，將在2023年將其派息比率提高至70%或以上。估值上，現價對應2024財年預測市盈率10.2倍，股息率近7厘。向上阻力位4.5元，跌穿支持位3.6元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)