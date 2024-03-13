HQ Capital設新加坡辦公室　胡博杰任董事總經理兼亞洲負責人

全球領先私募股權投資公司HQ Capital宣布在新加坡設立新辦公室，並任命胡博杰為董事總經理兼亞洲負責人，領導亞洲地區的投資活動和業務發展。他也將加入HQ Capital的全球執行委員會。

隨着新加坡辦事處的成立，HQ Capital的亞洲私募股權業務將進一步拓展，不僅可以為亞洲地區的私人財富和機構投資者提供獨特的另類投資解決方案及更優質的服務，同時也作為 HQ Capital在澳洲、大中華區、日本、韓國、印度和東南亞等亞洲市場進行投資活動的重要平台。

HQ Capital首席執行官兼首席財務官Marc Brugger表示，非常歡迎胡博杰加入管理團隊。他在私募股權投資方面有出色表現，在私募一級和二級投資以及跟投方面都積累豐富的經驗，並在亞洲擁有深厚的人脈資源。近年來，亞洲市場持續增長，但投資者的需求尚未被充分滿足。新加坡新辦公室的設立無疑將進一步鞏固公司在亞洲的業務。

胡博杰表示，很高興加入HQ Capital，為客戶提供服務，並推動公司在亞洲的發展。憑藉全球化的平台和專注的投資策略，公司致力為私人財富和機構投資者，提供特製的長期投

資解決方案以滿足其私募投資的需求。非常期待與投資者、與亞洲頂尖的各私募股權基金

管理公司以及與HQ Capital的全球團隊密切合作。

加入HQ Capital前，胡博杰在Ardian任職新加坡辦事處董事總經理，是其私募二級和一級投資團隊的資深成員，並領導投資者關係和私人財富方案業務。此前，他擔任Greenhill & Co.新加坡和香港辦事處董事，負責亞太地區的資本市場諮詢業務。他從事金融業至今15年，在私募股權領域擁有超過12年的經驗。

此外，HQ Capital已向新加坡金融管理局提交資本市場服務牌照申請，目前正等候審批。