【多圖】SEASONS PLACE一房、兩房及三房示範單位直擊

新盤市場提速部署，會德豐地產與牽頭發展的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三(13日)率先開放4個示範單位予傳媒參觀。

其中一對示範單位以第3A座38樓C室為藍本搭建，採兩房間隔，實用面積453方呎，開放式廚房設於近門口位置，長形客飯廳間隔四正，空間寬敞之餘，預留位置擺放傢私，外連38方呎露台及工作平台。發展商將主人房與睡房之間的間隔牆拆除，並將其中一間睡房改造成書房。至於另一個示範單位為同則清水房。

另外一個交樓標準示範單位為第3A座38樓F室內，實用面積323方呎，一房間隔同樣布局實用，門口右邊為開放式廚房，長方形客飯廳同樣外連38方呎露台，浴室則設於主人房內。

最後一個三房連套房交樓標準示範單位為第3B座38樓A室，實用面積665方呎，客飯廳涇渭分明，大廳右邊為梗廚，內設L形工作枱方便備餐。主人房採用曲尺大窗，開闊視野之餘亦提升採光度，至於另外兩間睡房間隔四正，景觀均與主人房同向。

SEASONS PLACE分為3A及3B座，兩座互通，提供650伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，全盤單位實用面積介乎282至665方呎，最細的特色戶實用面積由282方呎起。