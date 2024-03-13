中華煤氣與申能集團簽訂合作框架協議

雙方會研究成立綠色能源合作投資平台，整合雙方資源及優勢，一同拓展綠色甲醇、氫能等綠色能源市場，推進煤氣公司綠色甲醇項目的製備增量，進一步提升綠色甲醇產能，滿足市場需求，並透過申能集團氫產業先發優勢，以及煤氣公司在香港開拓氫能應用的能力，推動香港能源低碳轉型發展。

煤氣公司是目前內地唯一量產獲歐盟ISCC認證綠色甲醇的企業，產品符合歐洲對可持續生物燃料和化工產品的要求。內蒙古鄂爾多斯市的甲醇生產廠房利用生物質以及都市廢棄物，透過獨有技術轉化為綠色甲醇。現時產出每年10萬噸綠色甲醇，可供應予航運業、工業生產等應用。

申能集團乃上海市市屬國有獨資企業集團，近年加快布局綠色低碳新興領域，控股新能源項目遍布全國18個省市自治區，圍繞氫源、儲運、加氫站、燃料電池等多個領域開展多點布局，推動相關產品在示範應用場景落地，推動氫能產業化發展，促進工業、交通等領域減污降碳。申能集團亦積極拓展綠色甲醇、新型電力系統等新興能源領域，努力打造產融並舉的綠色低碳發展領跑者。

煤氣公司指，環球各國為應對氣候變化，均實施更嚴格的碳排放政策，歐盟將航運業納入碳排放交易(EU-ETS)系統，對船運公司徵收碳稅；國際海事組織(IMO)也對航運業設立更進取的減排目標，大型船運公司對綠色燃料需求大幅度增加。截至2024年1月，全球綠色甲醇船舶訂單已超過200艘，推算到2027年將會約有700至800萬噸的綠色甲醇燃料需求，但目前全球只有少數企業具備規模生產兼符合認證要求的綠色甲醇。