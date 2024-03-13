第一太平戴維斯：今年甲級寫字樓價格恐跌10%

第一太平戴維斯最新發表的2024年2月投資市場報告指出，2023年的全幢及主要商業交易總額按年增長約16%，總共有價值311億港元的物業易手，其中寫字樓資產佔約60%。該行預期，2024年甲級寫字樓價格將下跌約10%，核心街舖價格將下跌5%。

該報告又顯示，儘管宏觀經濟環境艱難，用家冒起成為2023年第四季投資市場的主導，去年兩項重要的用家交易，包括香港證券及期貨事務監察委員會以54億元購買港島東中心目前租用的9個樓層及相鄰的3個樓層，涉及樓面共約296,000方呎。同時，內地運動服裝零售商李寧以22億元購入港匯東整幢物業，提供樓面共約144,000方呎，據悉該公司將把部分樓面用作香港總部。

不過，酒店和零售行業雖受惠於通關，但該兩類物業僅佔主要交易的約34%，涉額約100億元。工業領域在2023年大部分時間表現疲軟，2023年的工業交易總額僅約19億元，較2022年約151億元，大幅減少約88%。

而去年底出現兩宗重要交易。華潤物流以10億元收購嘉里的粉嶺倉庫；黑石與儲存易迷你倉集團合作，以約5.6億元購入荃灣的工業大廈，並將其改建為迷你倉。

此外，美國聯邦儲備委員會最近宣布其打算在2024年實施多於一次減息，預計減息將在商業房地產貸款的資金成本方面提供一定程度紓緩，但可能要到下半年年才會實施。這意味着商業房地產市場可能在上半年繼續面臨高息環境，預計投資市場將再次由資金充裕的用家主導，在困難的市場環境中尋找合適的自用物業。

隨着寫字樓和零售租金均出現下降趨勢，商業資產的投資景觀面臨重大挑戰，部分領域仍然具有投資潛力，通常是一些能提供6%或更高收益率的的高收益物業，例如民生商場，仍然吸引追求可靠回報的投資者。此外，擁有與傳統商業物業不同需求特點的利基資產，如學生宿舍和共居物業，仍可能引長期投資者的興趣。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，由於利率在2024年年中之前可能會居高不下，除非能確定具有吸引力的收益水平或具有不同需求特徵的特殊/利基資產，否則將限制投資者的真正興趣。該行投資部董事總經理袁志光指，銀行對商業房地產市場的貸款態度，將是確定回流房地產投資者的意願和能力的關鍵因素。在過去兩年，有部分本地銀行的商業房地產貸款組合陷入困境，而其他銀行的按揭成數則高於預期。