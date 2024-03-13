國泰仍須招聘5000人　承諾復活節暑假航班穩定

林又指，有傳言說公司的飛機師人手不足，他指有關說法不正確，目前機師人手足夠，總數為2,900人，如要在明年第一季恢復100%客運量，需要增至3,400名機師，公司正計劃今年內培訓多500名機師去滿足需求。

他對今年招募人手及培訓機師計劃有信心，原因之一是，流失率恢復正常，當中機師流失率目前已少於2%，另外也因為公司所給予的薪酬在市場中據競爭力。

他又指，大灣區是公司香港以外的第二個本土市場，去年起集團在內地招募機艙服務員超過100人。今明兩年會再加強於內地的招聘，預料服團隊會以香港員工為主，第二大群體為內地員工，並以亞洲員工為輔助。

至於去年底今年初國泰因計算錯誤而取消多個航班。林指，事情已經告一段落，今年1月後期至今航班運作順暢，承諾未來復活節和暑假的航班運作會可靠和穩定。