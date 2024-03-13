【新盤追擊】會地O’East壓軸　盤點SEASONS PLACE優勢

將軍澳日出康城貴為全新社區，衣食住行的配套日漸完善，吸引不少年輕人及中產落戶；據美聯物業助理聯席董事羅敬業(Ivan)表示，將軍澳日出康城背靠西貢，前臨藍塘海峽，擁有大量的綠化及海濱休閒空間，加上區內規劃完善，鐵路、道路網絡，以及大型商場陸續到位，令到整個社區充滿活力，極受年輕及中產家庭歡迎。他又透露，自從政府撤辣後，日出康城不論買賣及租賃個案都顯著上升。

由會德豐地產與港鐵合作發展，日出康城第12期現正部署推售，這期屬於會地澳東O’East系列的壓軸期數，分3期發展合共提供1985伙，首先推出的12A期命名為SEASONS PLACE涉及650伙，戶型涵蓋1房至3房，並設特色單位，主打1房及2房戶；同時亦自設住客會所及四季庭園，合共逾9.8萬平方呎。美聯羅敬業指出，會地過往於各區打造的優質住宅品牌，成功贏到口碑，當中日出康城的O’East系列，5期的MALIBU、7期的MONTARA，及9期的MARINI，均於短時間售罄或售出大部分單位。

事實上SEASONS PLACE的出行網絡是一大賣點，項目位於港鐵康城站商場上蓋，設有專屬入口經商場無縫連接港鐵站，由康城站上車，數站即達港島東商業區以及東九龍CBD2各站，盡享鐵路優勢。除了鐵路，住客還可以前往基座的公共運輸交匯處及環保大道，乘搭巴士及小巴前往港九新界各區。美聯羅敬業補充，日出康城道路網絡已「大升級」，前年開通的全港首條三合一海上高架橋將軍澳跨灣大橋，以及將軍澳藍田隧道，不但打通調景嶺、將軍澳和日出康城，亦同時貫穿九龍東及港島東的商業區；另外，T2主幹路及中九龍幹線預計於2026年開通，到時由日出康城往九龍西，只需18分鐘車程。

至於日常吃喝玩樂，SEASONS PLACE的住客就更加不假外求，項目位於將軍澳最大商場The LOHAS康城上蓋，商場提供各式各樣食肆、超市及商店，更有環保溜冰場以及戲院；另外由項目前往將軍澳市中心各大商場亦輕而易舉，例如Popcorn、將軍澳廣場等，不論鐵路或行車亦僅5至10鐘左右。除此之外，澳南一帶亦設有多間臨海餐廳，各類美食可謂應有盡有，十分適合「chill out」一番。想知更多SEASONS PLACE樓盤資料，一齊睇片啦！