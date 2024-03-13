【一手盤攻略】康城站上蓋SEASONS PLACE　擁便利舒適生活圈

日出康城作為香港供應重鎮之一，13期發展項目共涉及25,500伙，其中區內大地主之一的會德豐，於區內坐擁4個項目，其中最新推出的12期全新地鐵站上蓋項目，地皮早於2020年2月5日投得，總樓面面積逾96萬方呎，當中住宅樓面面積達961,116方呎，預計三期合共提供1,985伙，當中12A期率先命名為SEASONS PLACE，劃分為第3A座及第3B座，提供650伙，實用面積介乎282至665方呎，戶型分布介乎一房至三房，另外設有25個平台或頂層特色戶。

中原地產副區域營業經理周啟鴻指，由於康城地理位置自成一角，最近不少客人都較多查詢一些鐵路上蓋項目，原因除了出入方便之外，抗跌力亦較強。他補充，政府全面撤辣後，一些一、兩房的高層海景單位升值潛力更高，預料會吸引不少投資客入場。

周又表示，現時康城交通配套已進入收成期，雖然居民平時主要依靠地鐵出入，不過全長約6公里的跨灣連接路及將藍隧道開通後，大大提升了該區運力，駕駛人士無論經東隧過港島，還是由茶果嶺道去九龍東一帶，都非常方便，配合2026年開通的T2主幹線，貫穿整條六號幹線，出入啟德至九龍站一帶需時約15分鐘。

另外，日出康城整體配套亦日趨完善，其中地標之一的旗艦商場「The LOHAS康城」，面積已經48萬方呎，同時亦率先引進全港最大環保溜冰場、配備戲院、超市、食肆及各大連鎖品牌，消閒娛樂不假外求。區內亦有全港最大型的寵物公園，主人能攜同毛孩一起到公園嬉戲、放電。

不但如此，SEASONS PLACE自設會所及四季庭園，共佔地9.8萬方呎，有八大主題的水上設施，包括約50米室外游泳池，兒童嬉水園等，同時亦有健身室、美術室及四季水療等等，不論大朋友或小朋友的消閒玩樂體驗，均可一一滿足。

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