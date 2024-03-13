九龍灣泰峯加推168伙　周日首輪發售336伙

新盤市場氣氛熾熱，王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，周三(13日)加推價單2號，提供168伙，折實平均呎價約15,547元，較上周推出的首張價單高約5%。項目同日上載最新銷售安排，落實周日(13日)展開首輪銷售，盡推兩張價單共336伙，另外有12伙同日採以招標形式發售。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目自上周末開放示範單位予公眾參觀以來，至今已累積約2.2萬人次參觀。截至今日下午6時半，5日內累收逾4,500張入票，即首輪暫錄超額認購逾12倍。首輪銷售將於周六(16日)下午1時截票。

集團銷售總監陳芷湄指，加推的價單2號提供的單位包括18個開放式戶，38個一房戶，112個兩房戶，實用面積由287至554方呎，折實價由約399萬至約898萬元，折實呎價由12,997至17,394元。至於，首輪發售的336伙，折實價則由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979元起。

項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢稱，項目是次以市價開價，旋即吸引買家入市興趣，連日來眾多參觀人士紛紛前往展銷中心參觀示範單位，當中更有不少參觀人士表示對三房單位甚具興趣，發展商逐決定以招標方式推出部分三房單位，未來將會視乎市況加推單位應市。